Les événements de la Légion dans Diablo 4 expliqués: voici ce que les événements régionaux vous apportent

quand tu es dans Diablo 4 Si vous parcourez attentivement Sanctuary et vérifiez occasionnellement votre carte, vous avez peut-être déjà la minuterie pour le Événements de la Légion remarqué. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Que sont les événements de Legion et quelles récompenses offrent-ils ?

Nous vous apporterons les réponses à ces questions dans ce Guide. Plus actuel Trucs et astuces Au fait, vous pouvez en savoir plus sur l’A-RPG de Blizzard dans notre Procédure pas à pas de Diablo 4.

Événements de la Légion : exigences, calendrier et récompenses

Que sont exactement les événements de la Légion ? Ces événements sont des événements locaux qui peuvent se produire à des emplacements fixes dans Sanctuary. Le principe est simple : dans un groupe de (idéalement dix à douze) joueurs, vous tuez vagues d’ennemistandis qu’un minuteur expire.

Une fois que vous avez vaincu une vague, un apparaît mini patron. Si vous tuez également cet adversaire, deux autres vagues suivront avec leurs propres mini-boss. Vous devez au moins une vague complet pour que l’événement compte pour vous comme un succès. Pour le Bonus de championnat vous devez vaincre les trois vagues.

Une fois que vous avez vaincu une vague, un mini-boss apparaîtra. © Blizzard/Playcentral.de

Dès que la minuterie de l’événement expire, apparaît boss final. Dès que celui-ci est également dans la poussière, l’événement est terminé et vous recevrez votre récompense.

Où les événements de la Légion apparaissent-ils ? Semblables aux boss mondiaux, ces événements apparaissent dans Diablo 4 à des endroits spécifiques du monde du jeu, à savoir :

Pics brisés : Kor Dragan

Scosglen : ruines du pic fracturé

Steppe sèche : Norgoi Watch

Kehjistan : des aqueducs délabrés

Hawezar : épave hantée, monument des croisés

Les événements de la Légion peuvent se produire à ces endroits du Sanctuaire. © Mapgénie

Quelles sont les exigences pour participer aux événements de la Légion ? Fondamentalement, vous n’avez pas à remplir de conditions spécifiques pour pouvoir participer à un événement Legion. Contrairement à la marée infernale, vous connaissez déjà les événements pendant la campagne conclure.

Cependant, certains événements ne sont accessibles qu’après avoir terminé le base activé dans la zone correspondante. Cela s’applique à Kor Dragan et le Monument des croisés.

Comment puis-je savoir qu’un événement Legion est actuellement actif ? Lorsqu’un événement Legion est imminent, une minuterie apparaîtra pour vous indiquer quand l’événement commencera. De plus, un marqueur ressemblant à un cercle avec un triangle marque l’emplacement de l’événement.

Une minuterie et un marqueur sur la carte vous informent quand et où un événement Legion a lieu. © Blizzard/Playcentral.de

Quelles récompenses puis-je obtenir pour avoir terminé un événement Legion ? Selon que vous réussissez Bonus de championnat pour l’événement respectif, vous recevrez un (standard) ou trois (championnat) coffres de récompense.

Les coffres contiennent de l’or, de l’équipement, Obus murmurants, matériaux d’artisanat et pierres précieuses. Vous avez également une chance accrue objets légendaires puiser dans un tel coffre.