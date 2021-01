Les événements de la collection Pokémon GO arrivent pour la nouvelle année

Au cas où il ne serait pas clair en quoi consistent les jeux de monstres de poche, Niantic a annoncé les événements de collecte de Pokémon GO.

Si vous vous êtes déjà demandé en quoi consistaient les jeux Pokémon, ne vous inquiétez pas. Ou bien, oui, car alors vous vivez dans un bunker loin de la réalité. Mais nous voulons dire que les gars de Niantic Labs ont la réponse à cette question. Et ils le lancent sous la forme d’une fonction supplémentaire du jeu qui y joue depuis des années. Il s’agit du Événements de la collection Pokémon GO et ils représentent une nouvelle façon de nous divertir alors que nous chassons des monstres à travers le monde (à moitié confinés).

Comme vous pouvez le deviner, c’est un type d’événement dans lequel vous devez capturer tous les pokémon qui apparaissent dans une liste. Allez, comme quand on jouait avec des autocollants ou des albums d’autocollants à l’école. Seulement cette fois, il n’y a pas d’enveloppes ou d’argent coûteux (en principe).

Les événements de collection contiennent une liste à chaque fois qu’il y a un événement. Tout événement, pour être exact. Par exemple, le premier d’entre eux est dédié à Unova et nous demande de capturer une série de pokémon appartenant à cette région. En particulier, ils sont Snivy, Tepig, Oshawott, Lillipup, Herdier, Roggenrola, Solosis, Ferroseed et Blitzle. Une fois que nous aurons capturé tous les pokémon de la liste, nous recevrons une récompense et un badge à porter sur notre avatar. Ce premier événement à collectionner apporte Stardust, 25 Poké Balls et 5 Rare Candies.

Pour y accéder nous devrons ouvrir l’onglet « aujourd’hui » du jeu et nous y trouverons la liste des pokémon à côté de ceux que nous avons capturés. Comme nous pouvons le voir, une autre façon de se mettre au défi et de devenir plus accro au jeu. Au moins tant que COVID le permet car à ce rythme …