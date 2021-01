Les Européens centraux de l’âge du bronze utilisaient des anneaux, des côtes, une lame de hache comme type de monnaie

22 janv.2021 09:30:58 IST

Selon une nouvelle étude, les Européens centraux de l’âge du bronze utilisaient des anneaux, des nervures et des lames de hache en bronze dont la forme et le poids étaient à peu près standardisés comme une forme précoce d ‘«euros». L’article de chercheurs de l’Université de Leiden aux Pays-Bas a été publié dans la revue PLOS ONE mercredi. L’argent est un aspect déterminant de la vie moderne et la standardisation de la monnaie est l’une de ses principales caractéristiques. Mais comme les peuples anciens manquaient de formes précises de mesure, les archéologues n’étaient pas d’accord sur le point de savoir si les objets en bronze découverts dans des «hordes» dans l’Allemagne moderne, l’Autriche, la République tchèque et d’autres endroits étaient de la vraie monnaie ou simplement des blocs métalliques à fondre dans d’autres produits.

Ces objets remontent à environ 4000 ans, lorsque les Européens centraux vivaient dans des sociétés agricoles caractérisées par l’utilisation d’outils en bronze, d’armes, d’armures, de matériaux de construction et plus encore.

L’auteur principal Maikel Kuijpers, professeur assistant en préhistoire européenne, a déclaré AFP la recherche était basée sur une nouvelle méthodologie qu’il avait développée «qui est plus adaptée à la façon dont les gens pesaient des objets à l’âge du bronze».

Lui et son co-auteur Catalin Popa ont étudié plus de 5 000 objets provenant de plus de 100 anciennes réserves.

Plutôt que de mesurer les éléments en pesant uniquement des balances, ils ont comparé statistiquement leur poids en utilisant un principe psychologique connu sous le nom de «fraction de Weber». Cela quantifie le concept selon lequel si les objets sont suffisamment similaires en masse, les personnes qui les pèsent à la main ne peuvent pas faire la différence. Ils ont constaté qu’environ 70% des bagues, qui pesaient en moyenne environ 195 grammes, avaient un poids suffisamment similaire pour ne pas pouvoir être distinguées à la main.

Ces pièces ne sont pas de loin la plus ancienne monnaie du monde – les habitants de Mésopotamie ont développé des pièces il y a environ 5000 ans – mais Kuijpers a déclaré que la méthodologie élaborée pourrait avoir des utilisations plus larges pour enquêter sur des objets du monde antique.

Quant à savoir combien chaque objet individuel pourrait valoir en argent d’aujourd’hui et quels objets ils auraient pu être utilisés pour acheter – bétail, armes, etc. – il est impossible de le savoir avec certitude.

Mais « c’est un matériau qu’ils appréciaient vraiment beaucoup, c’est clair », a déclaré Kuijpers.

