Les étudiants de NYU plongent dans le monde du journalisme de podcasting dans un nouveau cours avec Spotify – Spotify

Crédit photo: Jorge Corona / New York University

À l’Université de New York, la plupart des étudiants de premier cycle ont leur emploi du temps planifié à l’avance, en tenant compte des cours d’hiver ou d’été bien à l’avance. Mais lorsque l’Institut de journalisme Arthur L. Carter de NYU a annoncé un cours «Podcasting and Audio Storytelling» en partenariat avec Spotify à la fin de décembre, 200 candidatures ont soudainement afflué pour le tout nouveau stage de janvier.

Il y avait une raison d’intérêt notable: l’écoute des podcasts a triplé entre 2014 et 2019, la croissance se produisant notamment parmi les podcasts journalistiques. Pourtant, alors que le podcasting a déjà modifié le journalisme, la formation des futurs reporters à la formulation et à la production de podcasts reste relativement limitée, ce qui est apparu dans les conversations entre Dawn Ostroff, Responsable du contenu de Spotify, et Dr Antonio Merlo, Anne et Joel Ehrenkranz Doyen de la faculté des arts et des sciences de la NYU.

«Nous discutions de la rapidité avec laquelle l’industrie du podcasting se développait et évoluait et de la manière dont la demande de talents et d’opportunités d’emploi avait explosé, alors que dans le même temps, l’offre d’étudiants formés pour travailler dans cette industrie passionnante était à la traîne», a expliqué Merlo à Pour mémoire. «Au cours de cette conversation, il est devenu clair que le même esprit d’innovation, d’entrepreneuriat et de réflexion avant-gardiste qui est au cœur de Spotify fait également partie intégrante de l’ADN de NYU en tant qu’institution d’enseignement supérieur de premier plan. Et donc l’idée d’un partenariat entre Spotify et NYU autour du podcasting a présenté une opportunité passionnante pour les deux parties.

Ancien reporter WNYC Audrey Quinn et journaliste et animateur du podcast Vox Le tout pour le tout, Julia Furlan, a pris la direction du cours en tant que professeurs, accompagnant 15 étudiants à travers les quatre semaines intensives. Tout au long du cours, les étudiants et les professeurs étaient accompagnés de conférenciers invités de la liste de professionnels influents du podcasting de Spotify, y compris Dawn Ostroff, responsable mondiale de Spotify Studios. Courtney Holt, Cofondateurs de Gimlet Alex Blumberg et Mat Lieber, Directeur général de Gimlet et ancien rédacteur en chef du HuffPost Lydia Polgreen, et plus.

«Ce cours a réuni un groupe phénoménal de personnes qui sont des leaders absolus dans leurs domaines d’expertise», a déclaré Merlo. «Je pense que chacun d’eux apporte vraiment ses idées et ses perspectives uniques pour fournir essentiellement ce qui est le principe du cours, à savoir répondre aux questions centrales du podcasting: comment développer une idée, analyser un marché et créer une émission ? Une fois que vous avez une bonne idée, comment la produire, la maintenir et la distribuer? Quels formats et genres de podcast sont en plein essor? Comment sont-ils monétisés? Chaque jour, avec chaque invité, les étudiants ont commencé à répondre à ces questions.

Merlo a également indiqué très clairement que bien que le cours soit organisé à l’Institut de journalisme, il était ouvert à – et représentatif – d’un large éventail de domaines et de spécialités au sein de NYU. Après tout, les questions concernant la monétisation, la production et la conception sonore peuvent également intéresser les ingénieurs et les étudiants en commerce. Et bien que le cours ait été limité à 15 étudiants, ils ont été sélectionnés dans le cadre d’un processus de candidature qui a invité des participants ayant un large éventail de spécialités, de parcours et d’intérêts en podcasting.

Pour postuler au cours, les étudiants ont proposé des pitchs pilotes de podcast. Ils les ont affinés tout au long du cours et, au cours de la dernière semaine, ont été aidés par les ingénieurs de Spotify pour leur donner vie sous forme de courtes introductions ou de teasers. Celles-ci ont ensuite été présentées aux cadres créatifs de Spotify et aux professeurs du cours pour commentaires. «L’apprentissage expérientiel est une composante très importante d’une éducation universitaire», a expliqué Merlo. «Tous nos cours devraient permettre aux étudiants de transformer les informations en connaissances.»

«Compte tenu de la réponse enthousiaste que nous avons reçue des étudiants, nous prévoyons certainement d’offrir plusieurs sessions à l’avenir», a noté Merlo. L’équipe NYU-Spotify a l’intention de fournir une expérience individualisée en petit groupe tout en créant suffisamment de sessions pour répondre à la demande. Merlo prévoit d’ajouter trois à cinq cours de podcasting par an à l’avenir, et espère être en mesure d’intégrer plus largement le podcasting dans les offres de l’école, y compris la création potentielle d’un programme de certificat de podcast pour les étudiants de premier cycle et de maîtrise – et au-delà.

Agir rapidement pour faire face à un changement dans un média d’information n’est pas nouveau pour une institution comme NYU. «Le journalisme a en fait connu autant de changements au cours des 25 dernières années, je dirais, que ce qui s’est produit au cours des 100 années qui ont suivi le développement de Gutenberg du type mobile», dit Merlo. «Donc, toutes les hypothèses standard sur le journalisme, comme Qu’est-ce qui compte comme une nouvelle? Qui compte comme journaliste? Comment les informations circulent-elles? tous ont été renversés. Je pense qu’il est important de dire que le journalisme incorpore le podcasting, non pas comme méthode de production, mais plus comme une forme journalistique qui peut être incorporée différemment pour s’adapter au mieux à chaque sujet du journalisme.

Alors que le podcasting continue d’avoir un impact sur les créateurs et les auditeurs du monde entier, de plus en plus de domaines intègrent le médium, le journalisme n’étant qu’un exemple. Et bien qu’un cours comme «Podcasting and Audio Storytelling» soit le premier du genre, ce ne sera probablement pas le moindre.

«Il y a ce fardeau de ce qu’est un diplôme, de ce que signifie l’éducation», a déclaré Merlo, «et le simple fait de pouvoir nous libérer de ces barrières très rigides et d’attendre avec impatience une manière plus dynamique et créative de faire participer les étudiants aux opportunités émergentes créer quelque chose – cela me rend extrêmement excité.