Les études de l’UE interdisant l’inclusion de chargeurs dans la vente de nouveaux mobiles

L’Union européenne envisage d’exclure les chargeurs sur les nouveaux mobiles et de créer une connexion unique pour tous les terminaux.

La décision de n’incluez pas les chargeurs dans les nouveaux terminaux C’est une décision qu’Apple a prise pour être plus respectueuse de l’environnement, quelque chose que Samsung et Xiaomi ont copié plus tard, mais maintenant le leur Union européenne envisage d’en faire la norme interdisant la présence de chargeurs dans les boîtiers des nouveaux téléphones.

L’UE est d’accord avec Apple et étudie l’élimination des chargeurs des étuis de téléphone

Comme ils nous le disent sur Yahoo Sports, faisant écho à un rapport publié dans Netzpolitk, l’Union européenne envisage d’interdire aux chargeurs la vente de nouveaux terminaux.

L’UE fait pression pour qu’Android mute radicalement: des mises à jour plus nombreuses et de meilleure qualité, le droit de réparer et de mettre fin à l’obsolescence programmée

Le premier terminal à atteindre le marché sans chargeur a été l’iPhone 12, suivi du Xiaomi Mi 11 et du Samsung Galaxy S21, et maintenant, selon les médias consultés, l’UE étudie l’approbation une règle qui interdit aux fabricants d’inclure le chargeur dans les étuis de téléphone portable.

Cette décision de la plus haute instance du continent européen s’explique par son intention d’aller plus loin et normaliser les connexions des terminaux mobiles, quelque chose qu’ils avaient déjà promis de faire il y a environ 10 ans.

Netzpolitik affirme avoir eu accès aux documents internes et aux e-mails du Direction générale du marché intérieur de l’UE qui indiquent que cette année sera présentée un nouveau règlement pour unifier les connexions non seulement des smartphones, mais aussi des appareils photo et des écouteurs.

La principale raison de ces décisions de l’UE est de protéger l’environnement au fur et à mesure de leur création 13300 tonnes de déchets électroniques en Europe, la plupart d’entre eux sont d’anciens chargeurs de téléphone et des câbles de charge et actuellement seulement moins de la moitié de ces déchets sont recyclés.

La collecte massive de données mobiles est déjà illégale dans l’UE

Avec ces réglementations, l’Union européenne tente de les utilisateurs réutilisent leurs anciens chargeurs et utilisent un seul câble pour charger tous leurs appareils afin de réduire leur impact sur notre habitat.

