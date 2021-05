Les étoiles à neutrons de la taille d’une ville peuvent en fait être plus grandes que nous ne le pensions

Les scientifiques ont fait de nouvelles estimations de la taille des étoiles à neutrons mystérieuses, révélant que les cadavres stellaires ultradenses sont légèrement plus grands qu’on ne le pensait auparavant.

Selon les nouvelles estimations, publiées le 27 avril dans la revue Physical Review Letters, étoiles à neutrons – les objets connus les plus denses de l’univers en dehors des trous noirs – ont un rayon compris entre 8,2 et 8,9 miles (13,25 et 14,25 kilomètres).

Auparavant, on croyait ces étoiles, restes d’énormes supernova explosions, ont un rayon légèrement plus petit allant jusqu’à 12 km. Dans ce rayon relativement petit (quel que soit celui que vous regardez), une quantité de matière est pressée qui équivaut à celle de 1,4 masse du soleil. Le soleil, en comparaison, a un rayon de 695 508 km.

Les chercheurs ont fait les nouvelles estimations non pas en mesurant directement les étoiles à neutrons, mais en regardant la soi-disant «peau de neutrons», ou une couche externe de neutrons, entourant le noyau d’un atome de plomb .

Alors, qu’est-ce que le plomb a à voir avec la taille des étoiles à neutrons? Le plomb est l’un des matériaux les plus denses que l’on puisse trouver naturellement sur Terre. Même si le plomb est loin d’être aussi dense que les étoiles à neutrons, les scientifiques supposent que les principes physiques régissant la structure des atomes de plomb doivent être similaires à ceux qui sous-tendent la structure des étoiles à neutrons.

« Il n’y a aucune expérience que nous puissions réaliser en laboratoire pour sonder la structure de l’étoile à neutrons », Jorge Piekarewicz, physicien nucléaire à la Florida State University et l’un des auteurs du récent article, dit dans un communiqué . « Une étoile à neutrons est un objet tellement exotique que nous n’avons pas été en mesure de le recréer en laboratoire. Donc, tout ce qui peut être fait en laboratoire pour contraindre ou nous informer sur les propriétés d’une étoile à neutrons est très utile. »

Les travaux récents de Piekarewicz et de ses collègues portent sur les résultats d’une expérience appelée PREX (pour Pb Radius Experiment, Pb étant le symbole chimique du plomb), menée récemment par des physiciens du Thomas Jefferson National Accelerator en Virginie. Les chercheurs ont sondé les atomes de plomb avec des faisceaux d’électrons et ont découvert que la peau neutronique de l’isotope de plomb Pb-208 a une épaisseur de 0,28 femtomètres (0,28 trillionièmes de millimètre), soit environ le double de l’épaisseur prédite par les théoriciens. Cette étude était également publié 27 avril dans la revue Physical Review Letters.

Peaux à neutrons et étoiles à neutrons

Atomes contiennent généralement des protons chargés positivement, des électrons chargés négativement et des neutrons, qui n’ont pas de charge. Les protons sont pressés dans le noyau de l’atome tandis que les électrons constituent sa coquille externe. Avec les neutrons, c’est un peu plus complexe.

Les atomes plus lourds, comme le plomb, ont généralement plus de neutrons. Certains de ces neutrons sont pressés dans le noyau avec les protons, mais tous ne s’y adaptent pas. Le reste est poussé vers le bord du noyau, où il forme ce que les physiciens appellent la peau neutronique.

L’isotope le plus courant du plomb, le Pb-208, qui est fréquemment utilisé pour les expériences, contient 82 protons et 126 neutrons. Les physiciens savent que la taille de la peau est en corrélation avec la taille de l’atome. Piekarewicz pense que la même chose peut être supposée pour les étoiles à neutrons beaucoup plus grandes et plus denses.

« La dimension de cette peau, comment elle s’étend plus loin, est quelque chose qui est en corrélation avec la taille de l’étoile à neutrons », a déclaré Piekarewicz dans le communiqué.

Piekarewicz, cependant, a ajouté que ses estimations étaient plutôt préliminaires et que plus de travail et d’avancées technologiques seraient nécessaires pour que les scientifiques aient vraiment une bonne compréhension des étoiles à neutrons.

« Cela repousse les frontières de la connaissance », a déclaré Piekarewicz. « Nous voulons tous savoir d’où nous venons, de quoi est fait l’univers et quel est le destin ultime de l’univers. »

Le télescope NICER (NICER) de la NASA, monté sur la Station spatiale internationale depuis 2017, a permis aux astronomes de mesurer la taille et la masse de certaines étoiles à neutrons, mais ce que les astronomes supposent à propos de ces objets mystérieux reste basé sur la théorie.