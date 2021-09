Les éternels frappent la plage dans Breezy New Peek à l’aventure cosmique de Marvel

Des expressions tendues, des regards pensifs, des visages interrogateurs, de beaux décors et des environnements différents. Ces mots décrivent les photos de promotion qui ont été publiées aujourd’hui. Éternels a repris la couverture de Film totalrevue. Dans les pages de l’ensemble promotionnel, les lecteurs ont eu droit à quelques images fixes du film à venir.

Découvrez les coulisses de l’épopée MCU avec Chloé Zhao et Gemma Chan https://t.co/gR0khpPMyB – Film total (@totalfilm) 13 septembre 2021

Les photos ajoutent plus de carburant aux feux d’anticipation à venir dans la foulée de quelques bandes-annonces Eternals qui ont déjà été publiées. De plus, le film vient d’être élu film le plus attendu de l’automne, battant des films tels que Ghostbusters: Afterlife, Pas le temps de mourir, Venom 2 : Laissez leur être carnage,et le film qui a été salué comme un chef-d’œuvre cinématographique, Dune. Tous les éloges et les éloges ont naturellement soulagé toute la pression de la sortie prochaine des films.

Exclusif: #Éternels aura un impact majeur sur le MCU à l’avenir https://t.co/P5p1vLB6y4 – Film total (@totalfilm) 13 septembre 2021

Le prochain film réalisé par Chloe Zhao se déroule dans une grande partie de merveille mythe. Des informations récentes ont également indiqué que Éternelsaura lieu « à peu près au même moment » que Spider-Man : loin de chez soi,à ne pas confondre avec le nouveau film très attendu, Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Pour ceux qui gardent une trace à la maison, cela fait référence à la période pendant laquelle Mysterio jouait avec le Friendly Neighbourhood Wall Crawler.

Pour en savoir plus sur Harington et le reste de la #Éternels casting, assurez-vous de récupérer le nouveau numéro de Total Film – en kiosque ce vendredi et disponible en pré-commande ici : https://t.co/na9JRkD6VBpic.twitter.com/4wITzWb9fd – Film total (@totalfilm) 13 septembre 2021

Éternels,comme mentionné ci-dessus, se penche beaucoup sur certains êtres plus anciens de Marvel. Le public recevant le matériel promotionnel récent sera ravi de savoir qu’il a déjà en quelque sorte été présenté à Eternals par le biais de The Mad Titan lui-même. C’est vrai, Thanos faisait partie de l’Éternel. Pour les fans occasionnels de Marvel, les photos, les bandes-annonces et plus d’informations dont nous sommes nourris alors que le film approche de sa date de sortie sont toutes des informations bienvenues. Si vous ne connaissez pas l’équipe Eternal, ne vous inquiétez pas. Nous pouvons tous nous souvenir d’une précédente franchise inconnue qui a pris vie dans Gardiens de la Galaxie. Avant la sortie de la comédie spatiale très vantée et acclamée par la critique de James Gunn, Les Gardiens étaient relativement inconnus dans Marvel. Je pense qu’il est prudent de dire que ce pari a fonctionné pour tout le monde. Un peu comme Gardiens de la Galaxie, Éternelsprésente au public cette toute nouvelle équipe qui arbore de sérieuses côtelettes d’acteur et donne vie à ces entités immortelles semblables à des dieux.

Les photos montrent Thena (Angelina Jolie), Ikaris (Richard Madden), Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani) et d’autres dans divers horizons et avec divers autres membres de l’équipe. La première bande-annonce du film a été célébrée pour avoir montré des arrière-plans incroyables et des paysages fantastiques et ces caractéristiques sont délibérément et magnifiquement mises en valeur dans les nouvelles photos du film.

Chloe Zhao vient de remporter l’oscar du meilleur réalisateur pour son projet Pays nomade. Zhao rejoint la liste impressionnante et croissante de nominés et de lauréats aux Oscars sous la forme d’acteurs et de réalisateurs travaillant avec la House of Mouse pour les projets MCU. La franchise monstrueuse qui comprend désormais plus de 20 films reste fraîche et attire le public ravi de voir les nouvelles aventures de leurs anciens super-héros préférés ainsi que le début de nouveaux favoris tels que Shang-Chi et les membres de l’équipe Eternals. Le succès est sans aucun doute dû au dynamisme créatif de Kevin Feige ainsi qu’aux acteurs, actrices et réalisateurs que le MCU attire. Nous n’aurons plus longtemps à attendre l’arrivée des Eternals dans leur combat contre The Deviants et consorts. Éternelssort en salles le 5 novembre.

Sujets : Éternels