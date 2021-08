Les États-Unis visent à ce que les véhicules à zéro émission représentent la moitié de toutes les ventes de voitures particulières dans le pays d’ici 2030

06 août 2021 11:17:24 IST

Sous les yeux des dirigeants des constructeurs automobiles de Détroit, le président Joe Biden a annoncé jeudi un objectif pour que la moitié de toutes les voitures vendues aux États-Unis soient des véhicules à zéro émission d’ici 2030.

Biden a présenté cette décision comme un moyen de concurrencer la Chine et d’autres pays qui ont investi dans les véhicules électriques (VE), tout en transformant également le secteur américain des transports, qui est la plus grande source d’émissions de carbone du pays.

S’exprimant à la Maison Blanche devant une série de voitures électriques, Biden les a qualifiées de « vision de l’avenir qui commence maintenant à se réaliser, un avenir de l’industrie automobile électrique, électrique à batterie, hybride rechargeable, électrique à pile à combustible . »

« C’est électrique et il n’y a pas de retour en arrière. La question est de savoir si nous allons mener ou prendre du retard », a-t-il déclaré.

La nouvelle de l’annonce a suscité des éloges modestes de la part des écologistes, qui ont souligné la nécessité de mesures supplémentaires compte tenu de l’aggravation de la situation climatique.

Katherine Garcia du Sierra Club a qualifié l’objectif de « signal significatif pour les constructeurs », mais a déclaré qu’il devrait être porté à 60% et complété par « les normes de voitures propres les plus strictes possibles ».

L’augmentation significative de l’utilisation des véhicules électriques aux États-Unis – qui ne représentait qu’environ 2% des ventes de voitures en 2020 – devrait dépendre de l’expansion des stations de recharge et d’autres infrastructures, ainsi que de la conviction des Américains d’acheter les voitures.

Les « 3 grands » constructeurs automobiles américains – General Motors, Ford et Stellantis – ont tous considérablement augmenté leurs investissements dans les véhicules électriques, rendant l’objectif « très probablement réalisable » d’ici 2030, Jessica Caldwell du site Web de l’automobile. Edmunds.com mentionné.

« Mais ce qui est peut-être le plus gros obstacle à venir est l’acceptation des consommateurs : que faudra-t-il pour que les Américains soient prêts à changer leurs habitudes de possession de voiture pour passer à l’électrique ? » dit Caldwell.

Débat sur les infrastructures

Dans une déclaration commune, les constructeurs de Détroit ont exprimé leur « aspiration commune à réaliser des ventes de 40 à 50 % » des véhicules, mais ont déclaré que le changement « ne peut être réalisé qu’avec des initiatives telles que des incitations pour les consommateurs à acheter des véhicules électriques et de nouvelles infrastructures comme un réseau de recharge.

Bien que Biden ait proposé un plan d’infrastructure qui inclurait bon nombre de ces programmes, tous n’ont pas été intégrés au projet de loi de compromis bipartite du Sénat, considéré comme ayant les meilleures chances d’être adopté au Congrès.

Les Travailleurs unis de l’automobile (UAW), l’un des plus grands syndicats de travailleurs de l’automobile du pays, se sont ralliés à cette décision.

« Les membres de l’UAW, actuels et futurs, sont prêts à construire ces voitures et camions électriques et les batteries qui les composent », a déclaré le président Ray Curry dans un communiqué publié par l’administration Biden.

Tesla, la société d’Elon Musk, qui a été créditée d’avoir accéléré la popularité des véhicules électriques aux États-Unis et d’être leader des ventes nationales, n’a pas participé à l’événement de lancement à Washington.

Musk a cependant été critiqué pour des tactiques considérées comme antisyndicales, et la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les entreprises invitées à la Maison Blanche « sont les trois plus grands acteurs clés des United Auto Workers ».

« Oui, ça semble étrange que Tesla n’ait pas été invité », a tweeté Elon Musk.

Louange mesurée

Bien que le chiffre de 50 % ne dépasse pas ce que de nombreux fabricants américains envisageaient déjà, il s’agit d’un objectif ambitieux pour l’ensemble des États-Unis.

Alors qu’environ 10% des ventes de voitures européennes sont des véhicules électriques, elles représentent moins de 2% aux États-Unis, a déclaré l’année dernière l’Agence internationale de l’énergie.

Le président du Fonds de défense de l’environnement, Fred Krupp, a salué l’annonce comme positionnant les États-Unis pour être compétitifs dans l’économie émergente des transports.

« Les pays du monde entier font la course pour éliminer la pollution de leurs voitures et camions », a déclaré Krupp.

Les Américains, a-t-il ajouté, « peuvent gagner cette course, et notre prix sera de bons emplois, des économies à la pompe à essence pour les familles américaines, un air plus pur et un climat plus sûr ».

Mais Simon Mui du Natural Resources Defense Council a déclaré qu’une action plus agressive était immédiatement nécessaire « étant donné que le changement climatique a déjà rendu notre temps si violent ».

L’objectif est la dernière répudiation de Biden des politiques de son prédécesseur Donald Trump, et il a également l’intention de renforcer les règles d’économie de carburant et les réglementations sur les émissions que l’ancien président a annulées.

Les normes d’émissions actuelles, qui datent de mars 2020, obligent les constructeurs à améliorer de 1,5% l’efficacité énergétique de leurs véhicules entre 2021 et 2026, moins que les 5% exigés sous le prédécesseur de Trump, Barack Obama.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂