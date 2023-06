Les États-Unis viennent de résoudre un problème très coûteux avec leurs chasseurs F-35. Tout ce qu’il fallait, c’était du plastique et une imprimante 3D.

La solution la plus chère n’est pas toujours la meilleure. A certaines occasions c’est simplement et simplement ça : le plus cher. Ils le savent bien dans les ateliers de l’Air Force Repair Improvement Program (AFREP), peut-être pas le département le plus médiatisé de l’US Army mais probablement le plus « fixe » et l’un des plus rentables. Pas tant pour ce qu’il produit que pour ce que vous économisez.

Dans leurs bureaux, les techniciens se consacrent essentiellement à se brûler les cils et à se creuser la cervelle à la recherche de la meilleure façon de réparer, de perfectionner et de remplacer des pièces, certaines si exclusives ou même obsolètes que trouver des pièces de rechange pour les remplacer devient une tâche difficile et extrêmement coûteuse. . .

Et comme un exemple est toujours mieux compris qu’une explication, en voici un assez illustratifrapporté il y a quelques années par l’Air Force elle-même.

Quand la meilleure option n’est pas la plus chère

En 2017, les responsables de la base de Mountain Home, dans l’Idaho, s’étaient déjà résignés à jeter à la poubelle une alimentation électrique de 20 000 € lorsque l’AFREP a décidé d’intervenir et de trouver des solutions. Ses techniciens ont soigneusement étudié l’appareil, discuté des options et ont fini par le réparer avec un simple changement de résistance qui a coûté… – voici la clé – seulement cinq dollars.

Le processus était un peu plus compliqué, bien sûr, et obligeait le sergent Zachary Dowd, un technicien de l’AFREP, à récupérer les schémas d’alimentation, à consulter des croquis dessinés à la main, à tester chaque pièce jusqu’à ce que le problème soit localisé, et même à appeler le fabricant. Un travail laborieux, mais avec un résultat surprenant : après tout — l’Air Force elle-même le reconnaît — c’est comme si on réparait un Xiaomi Redmi Note 12Pro à 300 € avec une pièce de seulement huit centimes.

si ce ce n’était pas un mauvais équilibreencore meilleure est celle que viennent de réaliser le sergent Christopher O’Donnell et ses collègues AFREP de Hill Air Base, un important complexe de l’armée de l’air américaine situé dans l’Utah.

Il y a quelque temps, ils ont découvert un problème qui troublait les responsables du F-35, un chasseur furtif fabriqué par Lockheed Martin qui a volé pour la première fois en 2006. Un problème aussi ennuyeux que compliqué et coûteux.



Dans le nez, le chasseur F-35 intègre un groupe de capteurs chargés de collecter des données importantes pour les opérations, telles que la pression atmosphérique, mais qui ont tendance à tomber en panne fréquemment. Ils sont si délicats en fait que lorsque le jet repose sur le sol, les opérateurs doivent les recouvrir d’un outil qui les empêche d’être endommagés par la poussière ou l’humidité.

Problème : Ces pièces sont également délicat et difficile à manipuler.

Leurs broches se cassent facilement et leurs joints en caoutchouc intégrés échouent souvent lorsqu’ils sont utilisés dans des climats chauds. Le pire, c’est qu’ils ne sont pas seulement une nuisance. Chacun de ces outils coûte plus de 600 €, donc leur remplacement est une dépense importante pour les coffres de l’US Air Force.

Trop dur. Trop cher. L’AFREP a donc choisi de faire ce qu’elle fait le mieux : chercher des alternatives qui couvriraient les capteurs du F-35 de manière plus confortable… et moins chère. « On s’est dit ‘simplifions au maximum' », explique O’Donnell à Magazine des forces aériennes et spatialesqui a révélé l’histoire.

À peine dit que c’était fait.

Au lieu d’un dispositif compliqué avec des broches, l’AFREP a conçu une pièce en plastique qui s’adapte parfaitement aux capteurs, à laquelle ils ont ajouté des aimants et un joint torique. « Pas de pièces mécaniques, extrêmement durableil est flexible et il adhère à l’avion », se vante O’Donnell, qui précise également que, ayant un ajustement universel, il peut être fixé sans problème des deux côtés du nez du F-35. Le meilleur de tous, cependant, est de savoir comment il est fabriqué : avec une imprimante 3D.

Selon ses calculs, le nouveau design ne colle pas seulement au fuselage, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il grêle. Son grand avantage est que chacun coûte 45 € et qu’avec l’imprimante 3D de l’atelier, il peut être réalisé en 22 heures. Un si bon résultat a donné que l’Air Force cherche déjà un moyen de breveter la conception. « Cela a attiré beaucoup d’attention ici et ailleurs. Tous les deux jours, nous recevons un e-mail ou un appel [de otra base con F-35] demandant : ‘Comment allons-nous y parvenir ?’ », déclare O’Donnell, enthousiaste.

AFREP peut même aller plus loin et imprimer la pièce en différentes couleurs, en ajoutant également le symbole de l’escadron qui la recevra. L’un des avantages du programme », explique Justin Platt à Forces aériennes et spatiales— est que lorsqu’une pièce est réparée, le ministère reçoit les fonds que l’administration aurait consacrés à l’obtention d’une nouvelle pièce, ce qui lui permet d’améliorer ses ressources.

Et cela, face aux travaux de l’AFREP, n’est pas une mince affaire. « Parfois, l’équipement est si vieux que plus personne ne le faitmais c’est encore nécessaire », détaillent-ils.

Cela en vaut-il la peine?

Forces aériennes et spatiales estime que l’outil F-35 permettra à l’Air Force d’économiser des millions de dollars. Ce ne serait pas la première fois. On estime que depuis 2001 l’atelier AFREP de la base aérienne de Davis-Monthan en Arizona a permis à lui seul d’économiser environ 86 millions de dollars grâce à des réparations sur les modèles A-10, C-130 et HH-60. L’armée de l’air elle-même calcule qu’en 2016, l’atelier Mountain Home a empêché la 366th Fighter Wing de dépenser 1,3 million.

« Sommes-nous des mécaniciens de portes ? Non, nous sommes des mécaniciens d’aéronefs, mais l’armée de l’air nous a appris à dépanner l’électronique et à utiliser des multimètres », explique le sergent technique de l’AFREP Daniel Isaken : quelque chose nous sommes sortis et l’avons réparé« .

