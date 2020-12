Les États-Unis veulent vacciner 100 millions d’ici mars

Les États-Unis espèrent vacciner 100 millions de personnes avec le vaccin covid-19 d’ici la fin du mois de mars, a déclaré le responsable du programme américain de vaccination contre la maladie.

Le premier vaccin a été autorisé pour une utilisation d’urgence par les régulateurs américains vendredi soir et la distribution a commencé dimanche (13).

« Nous aurons vacciné 100 millions de personnes d’ici le premier trimestre de 2021 », a déclaré le chef de l’opération Warp Speed ​​Moncef Slaoui dans une interview.

Il a déclaré que les États-Unis prévoyaient de distribuer environ 40 millions de doses du vaccin d’ici la fin décembre 2020, ce qui inclurait le vaccin nouvellement autorisé de Pfizer Inc et un de Moderna Inc, qui devrait obtenir une autorisation d’utilisation. urgence cette semaine.

50 à 80 millions de doses supplémentaires seront distribuées en janvier, et le même nombre en février, a déclaré Slaoui. Le vaccin nécessite deux doses par personne.

« Nous travaillons avec Pfizer pour continuer à les aider et à les soutenir pour atteindre l’objectif de nous fournir 100 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre 2021 », a-t-il expliqué.

Les premiers à se faire vacciner seront les professionnels de la santé de première ligne, ainsi que les résidents des maisons de soins infirmiers.