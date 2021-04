Les États-Unis veulent lancer une fusée à propulsion nucléaire en orbite en 2025 avec Blue Origin

Depuis des années, les agences spatiales recherchent l’alternative nucléaire au niveau des véhicules spatiaux. Nous avons déjà vu que la Russie a donné des données sur ses progrès et maintenant c’est la DARPA, une agence américaine, annonce son intention de lancer une fusée nucléaire en orbite en 2025.

Plus précisément, ce sera un véhicule spatial avec propulsion thermonucléaire au sein du programme DRACO, acronyme de Fusée de démonstration pour les opérations Agile Cislunar. Une initiative de cette agence de recherche du département américain de la Défense s’est concentrée sur le développement de véhicules avec ce type de propulsion avec lesquels, comme ils l’ont annoncé, auront deux (très) vieilles connaissances: Lockheed Martin et Blue Origin.

Les deux sont courants dans l’industrie aéronautique et spatiale. Dans le cas de Loockhed Martin, nous en avons parlé, par exemple, pour leur participation à l’avion supersonique X-59 de la NASA, et Blue Origin, la société spatiale de Jeff BEzos, nous avons également commenté leurs progrès, en fait il y a un an c’était Je savais que les deux sociétés travaillaient sur un atterrisseur pour amener des astronautes sur la Lune.





La date: 2025

Ils expliquent dans DARPA (Agence des Projets de Défense Avancée) que ces deux sociétés, en plus de General Atomics (qui remporte la plus grosse part du contrat), ont été sélectionnées pour tester un système de propulsion thermonucléaire dans des fusées, c’est-à-dire utiliser un réacteur nucléaire pour obtenir l’énergie nécessaire au démarrage et au déplacement . L’agence estime que ce type de propulsion améliorera les performances du courant au niveau de la vitesse, parcourir de longues distances en moins de temps

À propos des délais, comme nous l’avons dit, ils promettent le mettre en orbite en 2025. Il s’agit d’un terme relativement court pour ce cas, du moins en fonction de l’état dans lequel semble se trouver cette technologie, puisqu’ils n’ont pas donné de détails sur les avancées à partir desquelles elles sont démarrées (du moins dans la partie moteur).

Dans cette période d’environ quatre ans, la première phase devrait être achevée en 18 mois, expliquent-ils. En elle General Atomics développera le système de propulsion et les concepts du réacteur, pour plus tard, séparément, Lockheed Martin et Blue Origin développeront l’avion (dans la deuxième phase).

La promesse: plus de distance en moins de temps

Comme pour la production d’énergie électrique à partir des travaux d’une centrale nucléaire, la propulsion thermonucléaire est basée sur l’utilisation de la chaleur générée par une réaction nucléaire. Dans ce cas, la chaleur est utilisée pour chauffer un propulseur (qui est généralement de l’hydrogène liquide) et ainsi donner un coup de pouce à l’engin spatial.

L’idée de véhicules propulsés ainsi, à la fois aériens et terrestres, comme nous l’avons dit, n’est pas nouvelle. En fait, même Ford dans les années 50 valorisait déjà l’idée (comme on peut le déduire, sans succès). La NASA montrait déjà en 2013 un projet de ce type pensant réduire le voyage vers Mars de quatre ans à trente joursPar conséquent, malgré les inconvénients (et avantages, selon Bill gates) de cette énergie à d’autres niveaux, il n’est pas surprenant que l’on continue de voir des projets de ce type dans l’industrie aérospatiale. Nous verrons si dans quatre ans nous verrons déjà l’une de ces fusées en orbite autour de la Terre.