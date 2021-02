Les États-Unis sont toujours déterminés à faire atterrir les astronautes Artemis sur la Lune, selon la Maison Blanche

Les 100 premiers jours cruciaux de l’administration Biden en fonction comprennent désormais une grande promesse de vols spatiaux habités.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré jeudi 4 février que le président Joe Biden poursuivrait la Programme Artemis pour faire atterrir des humains sur la lune dans les années à venir. Artemis a commencé sous le prédécesseur de Biden, alors président Donald Trump.

« A travers le programme Artemis, le gouvernement des Etats-Unis travaillera avec l’industrie et des partenaires internationaux pour envoyer des astronautes à la surface de la Lune – un autre homme et une femme sur la Lune », a déclaré Psaki aux journalistes lors d’un point de presse de la Maison Blanche jeudi.

« Certes, nous soutenons cet effort et cette entreprise », a-t-elle ajouté.

Les 18 membres de l’équipe Artemis de la NASA , de haut à gauche en bas à droite: Joe Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Woody Hoburg, Jonny Kim, Christina Koch, Kjell Lindgren, Nicole Mann, Anne McClain, Jessica Meir , Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins et Stephanie Wilson. (Crédit d’image: NASA via collectSPACE.com)

Les commentaires de Psaki, qui répondaient à une question d’un journaliste, ne mentionnaient pas Objectif 2024 de la NASA pour le premier atterrissage sur la lune Artemis avec équipage , une date limite fixée par l’administration Trump. L’année dernière, un effort bipartisan à la Chambre des représentants des États-Unis a cherché pour pousser cette mission d’atterrissage jusqu’en 2028 à la place, conformément aux objectifs précédents de la NASA.

La NASA a fini par s’en tenir à l’échéance de 2024 pour le moment, mais cette année, il y a un nouveau président américain ainsi qu’un nouvel administrateur intérimaire de la NASA, Steve Jurczyk , qui a pris les rênes de l’agence il y a à peine deux semaines.

Comme l’a noté Psaki, la NASA a l’intention d’atteindre ses objectifs Artemis avec l’aide de l’industrie et de partenaires internationaux, notamment l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne. Dans ses commentaires, elle a également mentionné les objectifs de la NASA de produire une nouvelle science dans cet effort.

La référence de Psaki à «un autre homme et une femme» sur la lune fait écho à un langage souvent utilisé par l’ancien chef de la NASA Jim Bridenstine lors d’événements médiatiques ces dernières années.

Les 12 personnes qui ont marché sur la lune pendant le programme Apollo de la NASA entre 1969 et 1972 étaient des hommes. « Le programme Artemis, un waypoint vers Mars, offre exactement l’opportunité d’ajouter des chiffres à cela », a noté Psaki à propos du nombre de marcheurs sur la lune. (La NASA considère Artemis comme un tremplin vers les missions Red Planet en équipage, que l’agence vise à commencer à voler dans les années 2030.) « L’exploration lunaire a un large soutien bicaméral au Congrès. »

En décembre, avant l’entrée en fonction de Biden, La NASA a nommé une « équipe Artemis » des 18 astronautes éligibles pour des missions de vol, y compris le vol Artemis 2 autour de la Lune actuellement prévu pour 2023, la mission d’atterrissage Artemis 3 prévue pour 2024 et les opportunités futures à Artemis. (Artemis 1, dont le lancement est prévu pour la fin de cette année, sera un vol d’essai sans équipage autour de la lune.)

L’astronaute de la NASA Anne McClain, membre de l’équipe Artemis, dit des paroles de Psaki sur Twitter : « Nous serons prêts. »

L’administration Trump a annoncé son objectif d’atterrissage sur la lune pour 2024 en mars 2019 , avec le vice-président de l’époque, Mike Pence, soulignant qu’un atterrissage rapide était nécessaire parce que les États-Unis sont dans une «course à l’espace» avec la Chine et la Russie. Ses paroles faisaient écho à ce que les historiens appellent parfois l’époque des années 1960 « course spaciale , « lorsque la NASA et l’Union soviétique ont envoyé les premières missions humaines dans l’espace.

En juillet 2019, quatre mois après l’annonce de l’échéance 2024, La NASA a vu un remaniement majeur de son leadership en matière de vols spatiaux habités à – selon les mots de Bridenstine à l’époque – résoudre les problèmes de coût et de calendrier avec Artemis.

«Nous entrons dans une nouvelle ère des vols spatiaux habités où l’administration est intéressée à aller vite, nous sommes intéressés à faire les choses différemment, et j’ai pensé qu’il était important d’avoir un nouveau leadership au sommet de l’exploration humaine. et la direction de la mission des opérations « , a déclaré Bridenstine en juillet 2019. » Je pensais simplement qu’il était important de prendre cette décision, de faire ce changement en ce moment. »

Quelques jours après la réorganisation de la direction, Bridenstine a déclaré à 45secondes.fr que la sécurité serait primordiale même avec l’accélération. « Sachez simplement que la NASA n’a en aucun cas l’intention d’atténuer la sécurité lorsqu’il s’agit d’atteindre l’objectif, » il a dit . « Je veux ramener cela à un jour où nous avons des plans de coûts et de calendrier réalistes et où nous respectons ces plans. »

Pourtant, l’échéance de 2024 a encore mis la pression sur la NASA pour qu’elle prépare de nombreux systèmes majeurs, notamment la fusée du système de lancement spatial, encore en cours de test final retardé ce mois-ci avant son expédition en Floride pour la mission Artemis 1 plus tard cette année.

L’agence a également essayé de terminer des composants tels que des combinaisons spatiales et des atterrisseurs humains en toute sécurité mais rapidement. pour réduire le risque politique dans l’attente, Bridenstine a souligné à plusieurs reprises lorsqu’il était administrateur. À la fin de son mandat, Bridenstine a déclaré que le financement complet des systèmes d’atterrissage humain de la NASA serait « nécessaire pour réaliser un atterrissage sur la lune en 2024 », et atteindre cet objectif deviendrait « de plus en plus difficile » avec moins d’argent. Le Congrès a finalement alloué moins que la demande de la NASA dans un projet de loi de dépenses 2021.

Avant l’annonce de la date limite d’atterrissage sur la lune 2024, la NASA avait planifié un effort d’atterrissage lunaire 2028 en ligne avec la directive sur la politique spatiale orientée vers la lune 1 , que le président Donald Trump a signé en décembre 2017. Mais « ce n’est tout simplement pas suffisant », Pence a déclaré lors de la cinquième réunion du Conseil national de l’espace en mars 2019, lors de l’annonce de l’échéance 2024. « Nous sommes meilleurs que ça. »

