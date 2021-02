Les États-Unis sont proches de l’autorisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19

Vendredi, les régulateurs américains ont déclaré qu’ils travailleraient rapidement pour autoriser le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson pour une utilisation d’urgence après qu’un panel de conseillers extérieurs ait soutenu la vaccination en un seul coup. La Food and Drug Administration devrait se prononcer sur l’utilisation d’urgence d’ici samedi pour ce qui serait le troisième vaccin disponible aux États-Unis, et le seul qui nécessite un seul vaccin.

L’agence a déclaré à J&J qu ‘ »elle travaillera rapidement à la finalisation et à la délivrance d’une autorisation d’utilisation d’urgence », a déclaré le régulateur dans un communiqué après le vote des conseillers. « L’agence a également informé nos partenaires fédéraux impliqués dans l’attribution et la distribution de vaccins afin qu’ils puissent exécuter leurs plans de distribution de vaccins en temps opportun », a-t-il déclaré.

Le panel externe composé de médecins, d’experts en maladies infectieuses et de chercheurs médicaux a voté à l’unanimité que les avantages du vaccin l’emportent sur ses risques chez les personnes âgées de 18 ans et plus. «Nous pensons que notre candidat vaccin COVID-19 a le potentiel d’aider à changer la trajectoire de la pandémie et sommes prêts à le rendre disponible pour protéger le public dès que possible», a déclaré le Dr Paul Stoffels, directeur scientifique de J&J dans un communiqué. .

La société a déclaré qu’elle était prête à fournir son vaccin immédiatement si elle recevait une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), comme prévu. J&J a déclaré qu’il serait en mesure d’expédier trois à quatre millions de doses de son vaccin la semaine prochaine. L’entreprise s’attend à disposer d’un approvisionnement suffisant pour vacciner 20 millions de personnes d’ici la fin du mois de mars.

Le conseiller principal de la Maison Blanche Andy Slavitt a tweeté que la FDA se réunirait pour finaliser l’EUA samedi. « Un troisième vaccin sûr et efficace est une très bonne nouvelle », a-t-il déclaré. Plus de 50 millions de vaccins ont été administrés dans tout le pays, une étape importante soulignée par le président Joe Biden jeudi.

Mais l’émergence de nouvelles variantes de virus très contagieuses a accru l’urgence de faire vacciner des centaines de millions de personnes supplémentaires contre le coronavirus. Le COVID-19 a coûté la vie à plus d’un demi-million de personnes aux États-Unis. Jay Portnoy, membre du panel, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l’Université du Missouri-Kansas City, a déclaré que la course était lancée pour arrêter la pandémie avant que de nouvelles variantes virales ne provoquent de nouvelles maladies.

« Moins il y a de personnes infectées par le virus, moins il a de chances d’émerger comme une souche plus virulente. Nous sommes donc pressés de sortir ce vaccin », a-t-il déclaré. Vendredi, le chef des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis a exprimé sa crainte qu’une baisse récente des cas de COVID-19 aux États-Unis ne soit en train de ralentir.

Dans un essai de 44000 personnes, le vaccin J&J dans son ensemble était efficace à 66% pour prévenir les cas modérés à sévères de COVID-19 par rapport à un placebo. Les vaccins à deux doses fabriqués par Pfizer Inc avec BioNTech SE et Moderna Inc ont été efficaces à environ 95% dans leurs essais pivots. Les experts ont mis en garde contre une trop grande distinction entre les vaccins, car les essais avaient des objectifs quelque peu différents et, surtout, les études Pfizer / BioNtech et Moderna ont été menées avant que les variantes virales les plus transmissibles n’apparaissent en Afrique du Sud, au Brésil et au Royaume-Uni.

L’essai de J&J était en cours lorsque les nouvelles variantes étaient en circulation et même répandues dans certains pays où elle a été testée. Pourtant, son vaccin était efficace à 100% pour prévenir les hospitalisations 28 jours après la vaccination et il n’y a pas eu de décès par COVID-19 parmi ceux qui ont reçu le vaccin.

Au cours de la réunion, un responsable du vaccin J&J a déclaré que la société développait un vaccin de deuxième génération qui ciblerait la variante sud-africaine préoccupante et serait prête à commencer les essais de phase I d’ici cet été. Le vaccin J&J peut être conservé aux températures normales du réfrigérateur, ce qui facilite la distribution par rapport aux injections Pfizer / BioNTech et Moderna qui utilisent la technologie de l’ARN messager et sont expédiées congelées.

Le vaccin de J&J utilise un virus du rhume connu sous le nom d’adénovirus de type 26 pour introduire des protéines de coronavirus dans les cellules du corps et déclencher une réponse immunitaire.

