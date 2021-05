Les États-Unis retirent Xiaomi de sa liste noire: le fabricant chinois n’est plus considéré comme une menace et pourra opérer librement

Bonne nouvelle pour Xiaomi. Les États-Unis ont accepté de retirer Xiaomi de leur liste noire avec des entreprises potentiellement dommageables pour le pays. Une liste où Huawei se trouve encore, mais où Xiaomi pourra à nouveau fonctionner librement.

La décision intervient des semaines après qu’un juge américain s’est mis d’accord avec Xiaomi après son appel. Le tribunal a statué qu’aucun intérêt impérieux de sécurité nationale n’était en fait impliqué et a soutenu que le veto de Xiaomi était « arbitraire et capricieux ».

Un accord qui ouvre à nouveau la porte à Xiaomi aux États-Unis

Après des mois de bataille juridique, Xiaomi a convaincu les États-Unis de ne pas être une « entreprise communiste militaire chinoise ». En janvier dernier, le ministère de la Défense des États-Unis a inclus Xiaomi sur sa liste noire pour cette raison, avec 44 autres entreprises chinoises. Le veto interdisait aux entreprises américaines de travailler et d’y investir.

Xiaomi a fait appel et a nié les allégations, déclarant qu’ils étaient confrontés à « un préjudice imminent, grave et irréparable si la décision reste en vigueur et les restrictions entrent en vigueur ». Le tribunal a admis que Xiaomi n’était pas une branche armée du gouvernement chinois et a gelé la serrure.

Désormais, le gouvernement américain est allé plus loin en concluant un accord avec Xiaomi pour retirer l’entreprise de sa liste noire et rétablir les relations commerciales.

Document d’accord publié par Weibo. Via: Xiaomi World

Avec l’accord, Xiaomi commence à tourner la page du veto initié par l’administration Trump. Pour le moment, un accord de compromis a été signé, mais le litige se poursuit. Comme décrit par Bloomberg, les détails de l’accord et les conditions spécifiques sont toujours en cours d’élaboration. On s’attend à ce que le 20 mai, une proposition officielle soit présentée.

En réponse à Engadget, de Xiaomi ils expliquent qu’ils «suivent de près l’évolution de ce problème», mais préfèrent ne pas faire de commentaires officiels.