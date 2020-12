Les États-Unis poursuivent Facebook pour pratiques anticoncurrentielles: demandent à se dissocier d’Instagram et de WhatsApp

Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé une action en justice antitrust contre Facebook. Dans ce document, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis et divers États de la nation ont allégué que Facebook a nui à la concurrence en achetant des entreprises comme Instagram et WhatsApp pour se débarrasser des menaces potentielles.





La demande est particulièrement axé sur l’acquisition d’Instagram. Avec cet achat, Facebook avait pour objectif précis de se débarrasser d’un éventuel futur concurrent et de se faire une présence sur mobile. C’est précisément ce que les courriels internes de l’entreprise ont révélé il y a quelques mois et qui ont été révélés précisément à la suite de cette enquête.

Facebook acheté Instagram en 2012 pour un milliard de dollars, un chiffre ridicule aujourd’hui si l’on prend en compte à quel point il a augmenté en utilisateurs et en valeur. Selon le procureur, « Facebook a utilisé de grosses sommes d’argent pour acquérir des rivaux potentiels avant qu’ils ne puissent menacer la domination de l’entreprise ».

Indépendance pour Instagram et WhatsApp

Parmi les choses que la FTC demande maintenant, c’est que le tribunal annule les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp. Autrement dit, il demande qu’ils soient des entreprises indépendantes. D’autre part, on cherche également à interdire à Facebook d’imposer des conditions anticoncurrentielles aux développeurs de logiciels tiers. Facebook pourrait recourir à ce procès dans les semaines à venir.

Comment les États-Unis vont-ils faire cela n’est pas encore tout à fait clair, ce qui est clair, c’est que chercher à éliminer toute trace d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Comme ils l’indiquent, «tout effort pour étouffer la concurrence, nuire aux petites entreprises, réduire l’innovation et la créativité, réduire les protections de la vie privée, sera accueilli avec toute la force de nos bureaux».

Un autre aspect pertinent concerne l’adresse qu’Instagram et WhatsApp ont suivie depuis leur acquisition. Selon les tribunaux américains, ils en ont profité pour utiliser les ressources de ces deux applications pour se faire du bien, nuire aux consommateurs et nuire à la concurrence. Par exemple, le fait que les données WhatsApp aient été utilisées pour les croiser avec Facebook. Des pratiques qui ont poussé les fondateurs d’Instagram et de WhatsApp à abandonner Facebook et en désaccord ouvertement avec ce qui est fait avec les applications.

le les enquêtes sur Facebook ont ​​officiellement débuté en juillet 2019. Cependant, tous les regards se sont tournés vers Facebook il y a des années, à partir de 2017 avec l’affaire Cambridge Analytica et d’autres violations de la vie privée des utilisateurs. Pour l’affaire Cambridge Analytica, il a déjà payé un total de 5 milliards de dollars l’année dernière.

Actuellement Les États-Unis regardent également de près Apple, Google et Amazon en raison d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Des déclarations intéressantes ont été faites lors d’une série d’apparitions des Big Four devant le Congrès des États-Unis en juillet dernier. Ils veulent un monde meilleur, mais qui n’affecte pas leurs affaires. Google a déjà reçu récemment un procès pour des raisons similaires.

Via | Axios

Plus d’informations | FTC