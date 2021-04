Les États-Unis peuvent suspendre les vaccins contre le coronavirus J&J en raison de rares cas de caillots sanguins

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) recommandent une pause dans l’administration du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson aux États-Unis après que six personnes ont développé un type rare et grave de caillot sanguin deux semaines de vaccination.

Plus de 6,8 millions de personnes ont reçu le vaccin à dose unique Johnson & Johnson aux États-Unis jusqu’à présent, selon le CDC.

«À l’heure actuelle, ces événements indésirables semblent être extrêmement rares», ont déclaré dans un communiqué le Dr Peter Marks, directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, et le Dr Anne Schuchat, directrice adjointe principale du CDC. « Nous recommandons une pause dans l’utilisation de ce vaccin par prudence. »

Mercredi, le CDC convoquera une réunion avec le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation pour examiner ces cas, selon le communiqué.

Les six cas de caillots sanguins sont survenus chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, qui ont développé des symptômes 6 à 13 jours après la vaccination, selon le communiqué. Tous les six ont développé un type rare de caillot sanguin connu sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) avec de faibles taux de plaquettes sanguines.

Le traitement de ce type de caillot sanguin est différent du médicament anticoagulant typique appelé héparine utilisé pour traiter les caillots sanguins, selon le communiqué. « Dans ce contexte, l’administration d’héparine peut être dangereuse et des traitements alternatifs doivent être donnés. »

La pause survient après que plusieurs pays d’Europe ont suspendu le déploiement du vaccin Oxford-AstraZeneca (qui est fabriqué à partir de la même technologie que le vaccin Johnson & Johnson) à la suite de plusieurs rapports rares de caillots sanguins CVST. La plupart des pays ont repris l’administration du vaccin AstraZeneca, mais avec diverses restrictions d’âge et directives, selon NBC News.

