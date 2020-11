Les États-Unis passent 12 millions de cas confirmés de COVID-19

Les États-Unis ont passé 12 millions de cas confirmés de COVID-19.

Les cas confirmés de COVID-19 ont maintenant dépassé les 12 millions aux États-Unis, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Piscine / Les cas de virus devraient continuer à augmenter au cours des prochaines semaines, de nombreux rentrés chez eux pour les vacances. « Les voyages peuvent augmenter vos chances d’obtenir et de propager le COVID-19 », a déclaré jeudi le CDC. « Reporter le voyage et rester à la maison est la meilleure façon de vous protéger et de protéger les autres cette année. » Plus de 255 000 personnes sont décédées au total. 195 000 nouveaux cas confirmés et 1 878 décès ont été signalés vendredi. Donald Trump Jr. a annoncé qu’il faisait partie des personnes diagnostiquées avec le coronavirus plus tôt cette semaine: « J’ai le Rona. Je suis totalement asymptomatique », a-t-il écrit sur Instagram. « Je vais lui donner quelques jours de quarantaine et suivre les protocoles, puis être retesté au cas où ce serait un faux positif que je ressens et que je me sens parfaitement bien. » Le chanteur Jeremih a également été testé positif au COVID-19 récemment et a été placé sur un ventilateur. Il a été emmené à l’unité de soins intensifs, mais va beaucoup mieux depuis et a été libéré de l’USI. Une bonne nouvelle, ces chiffres interviennent au moment même où Pfizer et Moderna ont annoncé des vaccins avec des taux d’efficacité de plus de 90%. [Via]