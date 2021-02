Les États-Unis ont été durement touchés par la pandémie alors qu’ils traversent 500000 décès liés au COVID-19

23 févr.2021 11:23:55 IST

Les États-Unis ont franchi lundi le sombre cap des 500000 décès dus à Covid-19, un an depuis l’annonce de leur premier décès connu dû au virus le 29 février 2020 dans la région de Seattle. Pourquoi la première puissance mondiale a-t-elle le plus grand nombre de morts et quelles leçons les spécialistes américains de la santé tirent-ils de l’année écoulée? Ici, les experts en maladies infectieuses Joseph Masci et Michele Halpern fournissent des réponses à certaines des questions clés. Masci, 70 ans, est l’un des dirigeants de l’hôpital Elmhurst dans le Queens, qui était au cœur de l’épidémie de New York. Halpern est spécialiste du groupe hospitalier Montefiore à New Rochelle, banlieue new-yorkaise où l’épidémie est arrivée en force en février 2020.

Pourquoi les États-Unis ont-ils été si durement touchés?

Avant cette pandémie, les États-Unis observaient des coronavirus «à distance», a expliqué Masci.

«Il y avait le SRAS au Canada, mais très peu ou pas du tout dans ce pays. Il n’y avait pas du tout de MERS ici», a-t-il dit. « Il y avait beaucoup de préparation pour qu’Ebola arrive aux États-Unis, et cela ne l’a jamais vraiment fait. Soudainement, ce (coronavirus) était un problème où les États-Unis étaient l’épicentre. »

Masci a déclaré qu’il était difficile de comparer les États-Unis avec d’autres pays.

«Je pense que les petits pays qui avaient des services de santé structurés avaient de bonnes chances de mettre les choses en jeu rapidement. Dans un pays comme le nôtre, avec 50 États indépendants, et une masse continentale énorme, avec un système hospitalier en grande partie privé, cela va toujours être difficile de convaincre tout le monde avec un ensemble particulier de stratégies », a-t-il expliqué.

Masci a ajouté que l’administration de Donald Trump avait une « approche aléatoire », ce qui n’a pas aidé.

«Le fait que les hôpitaux se faisaient concurrence pour obtenir des équipements de protection individuelle n’avait pas de sens. Ils devaient centraliser tout cela très rapidement et ils ne l’ont pas fait. C’était une lutte pour essayer de surmonter les obstacles qui ont été mis. », dit-il.

Masci et Halpern déplorent que le port du masque était politisé.

« C’est purement une question de santé », a déclaré Masci, ajoutant qu’il sera difficile pour le gouvernement fédéral de « recadrer » ce message.

Halpern insiste sur le fait que les gens ne devraient pas considérer le port de masque comme une «atteinte» à leur liberté.

«Il y a d’autres choses que nous faisons régulièrement que vous pourriez dire enfreignent nos libertés comme porter une ceinture de sécurité ou courir à travers un feu rouge», a-t-elle déclaré.

Selon le décompte de l’Université Johns Hopkins, 1 297 autres décès liés au virus ont été signalés lundi aux États-Unis.

Quelles sont les principales leçons à tirer de la crise?

Pour Masci, la leçon la plus importante a été d’apprendre à reconfigurer les hôpitaux pour les rendre capables de faire face à un afflux soudain de patients.

« Maintenant … au lieu de 12 lits de soins intensifs chauds, vous devez en avoir 150. Où les trouvez-vous? Avec qui travaillez-vous? Alors maintenant, nous avons appris cette leçon. » il a dit.

Masci a déclaré que le groupe d’hôpitaux publics dont Elmhurst fait partie avait trouvé des stratégies pour répartir le fardeau entre les 11 hôpitaux publics de New York en transférant très rapidement les patients.

«Nous sommes passés d’un hôpital de 500 lits à 11 hôpitaux d’environ 5 000 lits. Cela fonctionnait très bien.

Plus généralement, Halpern affirme que la pandémie a fait comprendre à tout le monde que «les hôpitaux ont besoin de ressources».

« Il faut investir dans la recherche, mais il faut aussi investir dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Ils doivent avoir suffisamment de personnel, ils doivent avoir l’équipement dont ils ont besoin et le personnel doit être heureux », at-elle ajouté.

L’épidémie a également mis en évidence les inégalités, non seulement dans les soins de santé, mais aussi dans le logement, les communautés noires et latines mourant en nombre disproportionnellement élevé.

« Nous devons examiner le logement et comment il peut être mieux adapté pour faire face aux futures épidémies. Il y en a d’autres à venir », a déclaré Masci.

Serons-nous toujours des masques en décembre?

Les vaccins sont en cours de déploiement, mais les experts de la santé sont prudents en raison des incertitudes entourant les variantes britannique et sud-africaine du virus.

Masci dit que si les variétés variantes ne se transforment pas en un énorme problème et qu’une fois que nous avons atteint le point où 70-80 pour cent de la population est vaccinée, alors « il y a de bonnes chances » que nous ne porterons plus de masques.

« (Mais) supposons que ces souches variantes prennent racine, deviennent plus problématiques, résistent aux vaccins, et que nous fermons tous des écoles, remettons des masques et verrouillons à nouveau dans quelques mois, (alors) c’est beaucoup plus difficile à dire d’ici décembre, ‘Nous serons hors des bois.’ «

Halpern dit qu’il est rassurant que la deuxième vague ait été largement contrôlée, du moins à New York.

«J’espère que les vaccins seront efficaces et altéreront les vagues futures. Mais il est difficile de savoir si nos vaccins seront efficaces à long terme, ou sur de nouvelles variantes. Je ne pense pas que quiconque le sache. Nous avons donc être préparée à ce que nous soyons dans cette situation depuis un certain temps », a-t-elle déclaré.

À long terme, Masci dit que les pays ne doivent pas «tomber dans le piège» de l’oubli de la pandémie une fois qu’elle est passée.

« Il est déconcertant de penser que cela est arrivé sans avertissement. Cela a causé tant de restructurations de tout. Nous devons avoir une recherche mondiale plus méticuleuse de nouveaux agents pathogènes parce que nous vivons à une époque où il n’y a pas, » quelque chose se passe en Asie et cela n’arrivera pas en Amérique. « »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂