Les États-Unis n’ont qu’un ou deux ans d’avance sur la Chine en matière d’IA et de technologies émergentes: l’ancien PDG de Google met en garde contre une menace imminente

« La menace est réelle, très réelle », prévient Eric Schmidt, ancien PDG de Google et actuel président de la Commission de sécurité nationale de l’intelligence artificielle des États-Unis. Il évoque la Chine, un rival sur lequel ils n’ont pas autant d’avantages technologiques que vous pourriez le penser.

Les États-Unis sont « un ou deux ans d’avance sur la Chine, mais pas 5 ou 10« , A averti Schmidt lors d’une audition de la commission des forces armées du Sénat. Selon l’expert, la Chine est en fait en tête des Etats-Unis dans des secteurs tels que la reconnaissance faciale.

La Chine est sur le point de devenir un leader technologique

L’un des arguments pour justifier cette approche de la Chine est la facilité de partage des avancées technologiques. « Nous pouvons espérer que toute nouveauté open source dans le domaine de l’IA, il est adopté par la Chine », explique Schmidt.

Parmi les secteurs que les États-Unis veulent renforcer pour renforcer leur position vis-à-vis de la Chine, il y a celui de semi-conducteurs et calcul quantique. Pour ce faire, ils préparent un fonds de 100 000 millions de dollars en technologie pour tenter d’augmenter cette distance.

Du côté de la Chine, en 2017, son «Plan de développement de l’IA de nouvelle génération» a été présenté, avec lequel le horizon pour faire de la Chine une référence mondiale en matière d’intelligence artificielle d’ici 2030.

Selon l’ex-PDG de Google, les États-Unis devraient «d’urgence» promouvoir des secteurs tels que l’intelligence artificielle. Mais l’IA n’est que l’un des 14 domaines identifiés comme essentiels à la sécurité nationale. Il faut aussi avoir la 5G, la biotechnologie ou l’informatique quantique. C’est précisément dans ces secteurs où les États-Unis ont imposé des blocus et des restrictions à la Chine.

Je suggère que nous échangions la naïveté américaine avec une sorte de système d’incitation pour combler ce fossé avec la Chine et placer ces usines de semi-conducteurs aux États-Unis pour les utiliser à des fins commerciales mais aussi militaires« , conclut Schmidt.

Consciente de cette bataille, l’Europe s’emploie à développer sa propre industrie des semi-conducteurs pour moins dépendre du reste des puissances et avoir une plus grande indépendance technologique. Une bataille pour mener différents secteurs technologiques dans lesquels la Chine devient un acteur de plus en plus pertinent.

Image | JD Lasica