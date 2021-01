Les États-Unis montrent des bombardiers B-52 à capacité nucléaire aux portes de l’Iran une semaine après l’inauguration de Biden (VIDEO)

L’US Air Force a publié des images de ses bombardiers à capacité nucléaire B-52 Stratofortress survolant le golfe Persique dans le cadre de ce qui a été décrit comme une mission présentant la «capacité de portée mondiale» de l’Amérique.

La mission qui a vu des B-52 voler sans escale depuis la base aérienne de Barksdale en Louisiane a été menée mercredi, juste une semaine après l’investiture du président Joe Biden. Lors de leur survol du Golfe, les bombardiers américains étaient accompagnés de chasseurs de la marine américaine et des Marines américains ainsi que de jets de l’armée de l’air saoudienne.

Une vidéo publiée par le Commandement central de l’armée américaine samedi montre au moins deux bombardiers dans le ciel du Moyen-Orient accompagnés d’un total de quatre avions de combat américains et saoudiens. La « défensive » mission visait à «Renforcer les partenariats» et démontrant la capacité de l’armée américaine à «Déployer la puissance aérienne partout dans le monde pour dissuader les agressions potentielles», a déclaré le US Air Forces Central dans une série de messages Twitter.

L’armée américaine n’a pas explicitement mentionné l’Iran dans ses déclarations, mais certains médias ont tout de même déclaré que cela aurait pu être un signal pour la République islamique au milieu des tensions persistantes entre Washington et Téhéran. Les relations entre les deux nations sont devenues de plus en plus hostiles sous le prédécesseur de Biden, Donald Trump.

Sous l’administration Trump, les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l’accord nucléaire iranien de 2015 et ont réimposé toutes les sanctions précédemment levées contre l’Iran et en ont introduit de nouvelles, promettant de ramener les exportations de pétrole iranien à « zéro. » En janvier 2020, les États-Unis ont assassiné un général iranien de haut rang Qassem Soleimani lors d’une frappe de drone ciblée lors de sa visite en Irak, ce qui a encore entraîné un pic de tensions entre Washington et Téhéran.

L’administration Biden a jusqu’à présent fait preuve d’une attitude plus réservée envers Téhéran et a signalé à plusieurs reprises l’intention des États-Unis de revenir à l’accord nucléaire. Cependant, le vol de mercredi a également montré que Washington n’était apparemment pas prêt à abandonner de telles manifestations de force face à ses adversaires, notamment au Moyen-Orient.

Auparavant, Téhéran avait exhorté Biden à revenir à l’accord et à lever toutes les sanctions imposées pendant le mandat de Trump, ajoutant que ce n’était qu’après cela qu’il reviendrait à ses propres engagements au titre de l’accord relatif aux niveaux d’enrichissement d’uranium et aux limites du stock de l’Iran peut posséder de l’uranium enrichi.

