Les États-Unis imposent un mandat de masque fédéral à toutes les formes de transport en commun à partir du 1er février

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont ordonné aux Américains de porter des masques dans toutes les formes de transport public, y compris les avions, les trains et les bus. Ils doivent également rester masqués dans les aéroports et les terminaux de bus.

À partir du 1er février, les Américains doivent porter des masques dans les avions, les trains, les métros, les bus, les taxis, les bateaux et les ferries. Ils doivent faire de même dans les centres de transport, y compris les aéroports, les gares et les terminaux de bus.

Les compagnies de transport et le personnel ont reçu pour instruction de refuser le service aux passagers sans masque et d’appliquer autrement les nouvelles règles.

Le CDC a déclaré que les masques chirurgicaux et les respirateurs N95 satisfont aux exigences de la commande. Les masques faits maison sont également autorisés, à condition qu’ils couvrent complètement le nez et la bouche et soient « Un morceau de matériau solide sans fentes, soupapes d’expiration ou perforations. »

Les masques doivent avoir des boucles d’oreille ou des bandes élastiques et doivent « S’adapte parfaitement mais confortablement contre le côté du visage, » le CDC a ajouté.

Cela rend les nouvelles règles moins strictes que, par exemple, celles de l’Autriche, qui ont récemment demandé aux citoyens de ne porter des respirateurs FFP2 de qualité supérieure que dans les transports publics et dans les supermarchés. En Allemagne, les commandes sont également strictes, seuls les masques chirurgicaux de qualité supérieure et les respirateurs N95 et FFP2 étant autorisés.

Le changement intervient peu de temps après que le président Joe Biden a ordonné au CDC et à d’autres agences de santé d’exiger des masques sur «Toutes les formes de transports publics», y compris les bus, les trains et les avions. Il a également ordonné aux responsables de renforcer les efforts visant à «Maximiser la conformité publique» avec masque.

Biden a fréquemment mentionné un mandat de masque fédéral lors de sa campagne électorale et a déclaré que les masques étaient l’une des clés pour surmonter la pandémie.

Dans son examen le plus récent, le CDC a averti que le taux d’hospitalisation Covid-19 «Est resté sur un plateau surélevé au-dessus des pics antérieurs de la pandémie.»

Dans l’ensemble, les États-Unis ont enregistré près de 26 millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie et plus de 430 000 décès.

