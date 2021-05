Les États-Unis exigent une nouvelle étude sur l’origine de Covid

Les États-Unis (USA) insistent pour que l’Organisation mondiale de la santé (OM) mène une deuxième phase d’enquête sur les origines du nouveau coronavirus, avec des experts indépendants ayant un accès complet aux données et échantillons originaux en Chine.

Une équipe dirigée par l’OMS, qui a passé quatre semaines à Wuhan et dans ses environs en janvier et février avec des chercheurs chinois, a déclaré dans un rapport publié en mars que le virus avait probablement été transmis des chauves-souris à l’homme via un autre animal, et que «l’introduction par un l’incident de laboratoire était considéré comme une hypothèse extrêmement improbable ».

Le président américain Joe Biden a ordonné à ses conseillers de trouver des réponses à l’origine du virus qui cause la covid-19. Il a déclaré que les agences de renseignement américaines analysaient des théories potentiellement concurrentes, notamment la possibilité d’un accident dans un laboratoire en Chine.

L’étude initiale de l’OMS était « insuffisante et peu concluante », a déclaré hier la mission américaine auprès de l’ONU à Genève dans une note, appelant à la conduite de ce qu’elle a appelé une deuxième enquête opportune, transparente et fondée sur des preuves, y compris en Chine.

« Il est vital que la Chine offre aux experts indépendants un accès complet aux données et échantillons originaux et complets pertinents pour comprendre la source du virus et les premiers stades de la pandémie », ajoute le communiqué américain.

La Chine, par l’intermédiaire d’un représentant de son ambassade aux États-Unis, a déclaré qu’elle soutenait « une étude approfondie de tous les cas initiaux de covid-19 découverts dans le monde et une enquête approfondie dans des bases secrètes et des laboratoires biologiques ».

Mike Ryan, le spécialiste des urgences en chef de l’OMS, a déclaré lors de la réunion annuelle des ministres de la Santé mercredi (26): «Nous avons tenu des consultations informelles avec de nombreux pays membres pour voir ce qui se passera dans la phase suivante. Et nous continuerons à avoir ces discussions dans les semaines à venir ».