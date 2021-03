Les États-Unis et le Royaume-Uni sont en «guerre», mais sur Call of Duty: c’est ainsi que les armées se défient aux jeux vidéo

La deuxième édition du tournoi esport a eu lieu le 11 décembre Bol de dotation Call of Duty (CODE). C’est un événement caritatif qui voit la participation de membres des forces militaires américaines et britanniques pour lever des fonds pour l’occupation d’anciens combattants. À l’occasion de cette deuxième édition consacrée à Call of Duty Black Ops: Cold War, pour la première fois de l’histoire, les cinq branches militaires du département américain de la Défense ont participé à travers leurs équipes d’exportation, y compris le Force spatiale, une unité des forces armées américaines responsable de toutes les opérations spatiales et cybernétiques.

Pour triompher en finale contre la British Royal Air Force était la Force spatiale, dont les membres, le sergent technique Josh Wilson et le chef aviateur Brayden Belfordla, ont été entraînés par des joueurs professionnels et des streamers « HusKerrs » et « Symfuhny ». De manière générale, chaque équipe participant au CODE Bowl confie la formation de ses membres à des joueurs professionnels de l’e-sport. À la fin du concours, ils ont été récupérés 900 000 €: presque le double de la première édition de 2019. Josh Wilson a commenté l’expérience: « Je suis dans l’armée depuis 12 ans et je n’ai jamais imaginé avoir l’opportunité de représenter mon service sur la scène mondiale alors que je participais à l’un de mes passe-temps préférés , jeux vidéo « .

La victoire obtenue par la Space Force au CODE Bowl de 2020 a toujours un écho sur la scène e-sport américaine car, le 4 mars, l’Armée de l’Air a officiellement présenté l’équipe de l’unité militaire réservée à l’espace et au cyberespace: l’équipe de la Force spatiale est représentée par le directeur de la sécurité Jay Raymond et le sergent en chef Roger Towberman, les deux sont apparus avec le trophée de la compétition remporté à la vue de tous. Il s’agit d’un événement important, qui donne un aperçu de la diffusion de l’esport et des jeux vidéo compétitifs dans des domaines à impact étranger, comme l’armée.

