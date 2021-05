Les États-Unis enquêtent sur une poignée de cas de myocardite après la vaccination COVID-19

Un groupe de travail américain sur la sécurité des vaccins examine un petit nombre de cas de cœur inflammation chez les jeunes suivant les vaccins COVID-19, . a rapporté . La plupart des cas signalés à ce jour ont été bénins.

La maladie, appelée myocardite, est également assez courante, et le taux observé jusqu’à présent chez les personnes vaccinées ne diffère pas du niveau de référence attendu dans la population, ce qui signifie qu’il peut n’y avoir aucun lien.

Et même si un lien peut être établi, « les vaccins seront sans équivoque beaucoup plus bénéfiques que ce risque très faible, même s’il est établi de manière concluante », a déclaré à . le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, se référant à l’immense avantage du vaccin dans la prévention d’une infection au COVID-19.

Les cas semblent survenir plus souvent chez les adolescents et les jeunes adultes, chez les hommes et environ quatre jours après avoir reçu la deuxième injection de vaccins à ARNm fabriqués par PFizer-BioNTech et Moderna, selon le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis .

Pour voir s’il existe un lien, les chercheurs examinent les dossiers et demandent aux cliniciens d’être en alerte pour signaler de tels cas.

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque qui survient souvent après une infection par un virus , tel que grippe ou le roman coronavirus qui provoque COVID-19. Les symptômes peuvent aller de la fatigue légère et des douleurs thoraciques qui disparaissent d’elles-mêmes aux irrégularités du rythme cardiaque, à l’arrêt cardiaque et même à la mort dans de rares cas graves. La plupart des cas se résolvent sans effets à long terme, selon un examen de 2020 du Journal d’anesthésie cardiothoracique et vasculaire . Les hommes ont tendance à être plus fréquemment touchés par la myocardite, selon cette étude.

Selon l’étude, environ 10 à 22 personnes sur 100 000 – soit jusqu’à 70 000 personnes aux États-Unis – reçoivent un diagnostic de myocardite virale chaque année. Cependant, de nombreux cas sont si bénins qu’ils ne sont jamais diagnostiqués, ce qui signifie que l’incidence réelle est probablement plus élevée.

Jusqu’à présent, plus de 4 millions de personnes de moins de 18 ans ont reçu des vaccins ARNm COVID-19, et des dizaines de millions de 24 ans et moins ont reçu le vaccin, D’après le CDC , tant de cas seraient attendus par hasard dans cette population. Le CDC n’a pas dit combien de cas de myocardite ils enquêtaient.

D’autres vaccins, tels que le vaccin contre la grippe , peut provoquer une myocardite, il est donc important d’évaluer tout lien potentiel entre les vaccins COVID-19 et la maladie cardiaque, a déclaré Adalja à .. Pour cette raison, le CDC a commencé à surveiller les cas de cette inflammation cardiaque chez ceux qui ont été vaccinés depuis le début des vaccinations COVID-19.

Des cas de maladie cardiaque suite au vaccin Pfizer-BioNTech ont également été signalés en Israël et en Europe, et les régulateurs n’ont jusqu’à présent trouvé aucun lien avec les vaccins, Biospace rapporté .

