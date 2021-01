Les États-Unis détectent le premier cas de maladie COVID-19 du variant sud-africain du SRAS-CoV-2

Les scientifiques s’intéressent principalement à l’émergence de trois variantes spécifiques susceptibles de se propager plus facilement.

Une nouvelle variante du coronavirus est apparu jeudi aux États-Unis, posant un autre défi de santé publique dans un pays qui perd déjà plus de 3000 personnes à cause du COVID-19 tous les jours. La version mutée du virus, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, a été retrouvée dans deux cas en Caroline du Sud. Les responsables de la santé publique ont déclaré qu’il était presque certain qu’il y avait plus d’infections qui n’ont pas encore été identifiées. Ils craignent également que cette version se propage plus facilement et que les vaccins puissent être moins efficaces contre elle.

Les deux cas ont été découverts chez des adultes dans différentes régions de l’État et ne semblent pas liés. Aucune des personnes infectées n’a voyagé récemment, a déclaré jeudi le ministère de la Santé et du Contrôle de l’environnement de Caroline du Sud.

«C’est effrayant», car cela signifie qu’il pourrait y avoir plus de cas non détectés dans l’État, a déclaré le Dr Krutika Kuppalli, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de médecine de Caroline du Sud à Charleston. «C’est probablement plus répandu.»

L’arrivée de la variante montre que «la lutte contre ce virus mortel est loin d’être terminée», a déclaré le Dr Brannon Traxler, directeur de la santé publique par intérim de Caroline du Sud, dans un communiqué. «Bien que plus de COVID-19 les vaccins sont en route, les stocks sont encore limités. Chacun de nous doit s’engager à nouveau dans la lutte en reconnaissant que nous sommes tous en première ligne maintenant. Nous sommes tous là dedans. »

Les virus mutent constamment et le coronavirus des variantes circulent dans le monde entier, mais les scientifiques sont principalement préoccupés par l’émergence de trois qui, selon les chercheurs, pourraient se propager plus facilement. D’autres variantes signalées pour la première fois au Royaume-Uni et au Brésil avaient déjà été confirmées aux États-Unis

Alors que les variantes présentent un potentiel de risques d’infection plus importants aux États-Unis, les législateurs fatigués par la pandémie dans plusieurs États s’opposent aux mandats de masque, aux fermetures d’entreprises et à d’autres restrictions de protection ordonnées par les gouverneurs.

Des États comme l’Arizona, le Michigan, l’Ohio, le Maryland, le Kentucky et l’Indiana envisagent de limiter les capacités de leurs gouverneurs à imposer des restrictions d’urgence. On s’attendait à ce que l’Assemblée contrôlée par les républicains du Wisconsin vote pour abroger le mandat du masque du gouverneur démocrate Tony Evers, mais les législateurs ont brusquement annulé le vote jeudi face à de larges critiques et craignant qu’il ne compromette plus de 49 millions de dollars d’aide fédérale. Les législateurs de Pennsylvanie envisagent un amendement constitutionnel pour dépouiller le gouverneur de plusieurs de ses pouvoirs d’urgence.

Les gouverneurs affirment qu’ils ont besoin d’autorité pour agir rapidement en cas de crise et que des limitations pourraient ralentir les interventions d’urgence critiques.

Pendant ce temps, les responsables de la santé du Nebraska ont déclaré que l’État pourrait être à quelques jours de lever les restrictions sur les rassemblements à l’intérieur, citant un faible pourcentage de COVID-19 hospitalisations. D’autres États connaissant une baisse des infections assouplissent également les limites des restaurants et d’autres entreprises, bien que les experts aient averti le public de rester vigilant à propos des masques et de la distanciation sociale ou de risquer de nouvelles poussées.

En Caroline du Sud, l’agence de santé publique a déclaré que la variante avait été trouvée chez une personne de la région côtière de l’État et une autre dans son coin nord-est. L’État a donné peu d’autres informations, citant des problèmes de confidentialité, bien que Traxler ait déclaré qu’aucune des personnes n’était plus contagieuse.

«Les deux ont été testés très tôt dans le mois, et je crois comprendre que les deux se portent bien», a déclaré Traxler.

Le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, un républicain, a assoupli la plupart des restrictions restantes en matière de pandémie de l’État à l’automne. Le porte-parole Brian Symmes a déclaré que McMaster ne prévoyait pas de commander de nouvelles restrictions basées sur la découverte de la variante.

«C’est une information importante pour les Caroliniens du Sud», a déclaré McMaster dans un tweet, «mais ce n’est pas une raison de paniquer.

Les scientifiques ont signalé la semaine dernière des signes préliminaires selon lesquels certaines des mutations récentes pourraient réduire légèrement l’efficacité de deux vaccins, bien qu’ils aient souligné que les vaccins protègent toujours contre la maladie. Il y a aussi des signes que certaines des nouvelles mutations pourraient compromettre les tests de dépistage du virus et réduire l’efficacité de certains traitements.

Le coronavirus a déjà rendu malade des millions de personnes et tué environ 430 000 personnes aux États-Unis.

Bien que le déploiement des vaccins ait été lent, le président Joe Biden s’est engagé à administrer 100 millions d’injections au cours de ses 100 premiers jours en fonction – et a suggéré qu’il était possible que les États-Unis puissent atteindre 1,5 million de coups par jour.

Alors que certains pays européens effectuent des tests génétiques approfondis pour détecter ces variantes, les États-Unis ont peu fait ce travail de détective. Mais les scientifiques ont rapidement essayé d’en faire plus, ce qui a révélé les variantes les plus contagieuses.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé au moins 315 cas de la variante découverte au Royaume-Uni aux États-Unis. Ces rapports proviennent d’au moins 28 États et les responsables de la santé estiment qu’il pourrait devenir la souche dominante aux États-Unis d’ici mars. Cette variante a été signalée dans au moins 70 pays.

Le premier cas américain de la variante trouvée au Brésil a été annoncé plus tôt cette semaine par les responsables de la santé du Minnesota. C’était une personne qui s’était récemment rendue dans cette nation sud-américaine. Cette version du virus est apparue dans plus d’une demi-douzaine de pays.

La variante trouvée pour la première fois en Afrique du Sud a été détectée en octobre. Depuis lors, il a été trouvé dans au moins 30 autres pays.

Certains tests suggèrent que les variantes sud-africaines et brésiliennes peuvent être moins sensibles aux médicaments anticorps ou au sang riche en anticorps du COVID-19 survivants, qui aident les gens à combattre le virus.

Les responsables de la santé craignent également que si le virus change suffisamment, les gens pourraient contracter le COVID-19 une seconde fois.

Biden lundi a rétabli COVID-19 restrictions de voyage dans la plupart des pays non américains. voyageurs du Brésil, du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud. Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux Américains d’éviter les voyages.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂