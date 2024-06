Les États-Unis déploie leur nouvelle arme secrète : le drone XRQ-73 qui met en avant une avance technologique exceptionnelle

Le monde de la défense assiste à une révolution avec l’arrivée du XRQ-73, le dernier né des drones de l’agence de projets de recherche avancée de défense américaine (DARPA).

Doté d’un système de propulsion hybride électrique, ce drone promet d’améliorer significativement l’efficacité des missions de surveillance et de renseignement. Alors que sa première mise en vol est prévue pour la fin de l’année 2024, les attentes sont grandes quant à son potentiel.

Drone XRQ-73 : Un Design Innovant pour une Efficacité Maximale

Le XRQ-73 se distingue par son design de type aile volante sans queue, ce qui le rend particulièrement furtif. Les ailes, conçues pour être au même plan que le profil inférieur, se terminent par des extrémités tronquées. Contrairement à son prédécesseur, le XRQ-72A, qui comportait quatre moteurs nacelles externes, le XRQ-73 se contente de deux entrées d’air situées à l’avant, de part et d’autre d’un carénage central. Ce design est une évolution des modèles antérieurs et laisse présager une performance aérodynamique supérieure.

Une Propulsion Hybride pour une Discrétion Accrue

Le système de propulsion hybride électrique du XRQ-73 est une des grandes innovations de ce modèle. Combinant un moteur à combustion interne avec des moteurs électriques, cette technologie permet une économie de carburant et offre la possibilité de voler en mode entièrement électrique, réduisant ainsi son empreinte sonore et thermique. Cette caractéristique est cruciale pour les missions de reconnaissance dans des zones hautement surveillées.

Une Plateforme ISR de Pointe

Bien que le rôle exact du XRQ-73 n’ait pas été explicitement divulgué, son appellation « RQ » indique clairement qu’il est destiné à des missions de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR). Son prédécesseur, le XRQ-72A, était déjà conçu pour une surveillance discrète en territoire ennemi, et il est fort probable que le XRQ-73 soit destiné à poursuivre sur cette lancée avec des capacités améliorées.

Partenaires et Contributions au Projet

Le projet SHEPARD (Series Hybrid Electric Propulsion AiRcraft Demonstration) sous lequel le XRQ-73 est développé, bénéficie de la collaboration de plusieurs entités prestigieuses, telles que Northrop Grumman Corporation, Scaled Composites, LLC, et d’autres partenaires industriels et académiques. Cette collaboration intersectorielle est essentielle pour intégrer les technologies les plus avancées au drone.

Implications pour la Défense et le Renseignement

L’introduction du XRQ-73 pourrait marquer un tournant dans la manière dont les opérations de surveillance et de renseignement sont conduites. Sa capacité à opérer de manière furtive et son endurance prolongée grâce à la propulsion hybride pourraient définir de nouvelles normes dans le domaine des drones militaires.

Source : DARPA