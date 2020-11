Les États-Unis dépassent les 10 millions de cas de coronavirus

Les États-Unis ont franchi une étape étonnante aujourd’hui (9 novembre): 10 millions de cas au total de coronavirus ont été diagnostiqués depuis le début de la pandémie, avec une accélération spectaculaire du nombre de cas ces dernières semaines.

Le total du pays s’élève maintenant à un peu plus de 10 millions, selon l’Université Johns Hopkins. Selon le Washington Post, il n’a fallu que 10 jours au pays pour passer de 9 millions à 10 millions de cas. C’est par rapport aux plus de 3 mois qu’il a fallu au pays pour atteindre son premier million de cas, a rapporté le Post.

La nouvelle survient alors que le nombre quotidien de cas monte en flèche – les États-Unis ont signalé plus de 100000 cas pendant cinq jours consécutifs, selon le Post. Cela a été une tendance la semaine dernière, car la moyenne sur sept jours du pays pour les nouveaux cas quotidiens a dépassé 100 000 pour la première fois pendant la pandémie. Plus de la moitié des États américains ont enregistré leurs moyennes sur sept jours les plus élevées à ce jour, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wisconsin rapportant les chiffres les plus élevés par rapport à leur population, a rapporté le New York Times.

Les experts ont averti que l’augmentation des cas se traduirait par plus d’hospitalisations et de décès, qui commencent déjà à augmenter à travers le pays. En effet, samedi 7 novembre, les États-Unis ont signalé 55 000 hospitalisations et 1 133 nouveaux décès, contre une moyenne de 45 000 hospitalisations et 823 décès la semaine précédente, a rapporté le Post.

« Les choses évoluent rapidement [the] mauvaise direction, »le Dr Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security, écrit sur Twitter. « Avec les élections derrière nous, il est temps pour les États-Unis de rassembler leurs meilleurs efforts unifiés pour contenir le COVID », a-t-il déclaré.

À ce jour, les États-Unis ont enregistré au moins 237000 décès dus au COVID-19, le plus élevé de tous les pays du monde.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂