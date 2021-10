Les États-Unis commencent une campagne de rappel pour quelques élus, qui est éligible pour le troisième vaccin COVID-19 ?

Les personnes de 18 à 49 ans qui ont reçu leurs injections Pfizer il y a au moins six mois avec des problèmes de santé à risque peuvent envisager le rappel en fonction de leurs avantages et risques individuels.

Des millions d’Américains sont désormais éligibles pour recevoir un rappel Pfizer pour les aider à augmenter leur protection contre les pires effets du coronavirus .

Retour sur les rouages ​​de cette nouvelle phase de la campagne de vaccination :

QUI DEVRAIT ACHETER LE BOOSTER PFIZER ?

Les personnes qui ont reçu deux injections de Pfizer il y a au moins six mois et qui appartiennent à l’un de ces groupes devraient recevoir le rappel :

— Personnes de 65 ans et plus, résidents en EHPAD et résidents en résidence-services.

— D’autres âgés de 50 à 64 ans avec une longue liste de problèmes de santé à risque, notamment le cancer, le diabète, l’asthme, l’infection au VIH et les maladies cardiaques. Le surpoids ou l’obésité est une catégorie qui qualifie environ 70 % des personnes de ce groupe d’âge.

QUI D’AUTRE PEUT ENVISAGER DE L’OBTENIR ?

Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que ces personnes peuvent recevoir un rappel, mais se sont arrêtées avant une recommandation complète :

— Les personnes de 18 à 49 ans qui ont reçu leurs injections de Pfizer il y a au moins six mois avec des problèmes de santé à risque peuvent envisager le rappel en fonction de leurs avantages et risques individuels.

— Toute personne de 18 à 64 ans ayant un travail à risque, comme les soins de santé, peut envisager des rappels. Les détenus et les personnes vivant dans des refuges pour sans-abri font également partie de ce groupe.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES?

Les effets secondaires graves des deux premières doses de Pfizer sont extrêmement rares, notamment une inflammation cardiaque qui survient parfois chez les hommes plus jeunes.

CERTAINES PERSONNES N’ÉTAIT-ELLE PAS DÉJÀ ÉLIGIBLE À UNE TROISIÈME DOSE ?

Oui, les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli étaient déjà éligibles pour recevoir une troisième dose de Pfizer ou de Moderna. Ce groupe comprend les personnes qui prennent des médicaments immunosuppresseurs et celles qui souffrent de maladies qui affaiblissent leur système immunitaire. Ils n’ont pas eu à attendre six mois pour recevoir une troisième dose.

ET SI J’AI OBTENU MODERNA ? PUIS-JE OBTENIR UN BOOSTER PFIZER ?

Pas encore. Les responsables de la santé disent qu’ils ne disposent pas de suffisamment de données sur les vaccinations mixtes. Moderna a demandé aux organismes de réglementation de la santé américains son propre rappel, qui représenterait la moitié de la dose des injections originales. La Food and Drug Administration examine cette demande.

ET SI J’AI OBTENU J&J ?

Les personnes qui ont initialement reçu la dose unique Johnson & Johnson doivent également attendre. Le gouvernement ne recommande pas le mélange et l’appariement. J&J n’a pas encore déposé de demande de rappel. Mais plus tôt cette semaine, la société a publié des données montrant que deux doses de son vaccin offraient une immunité plus forte qu’une, que la dose supplémentaire ait été administrée deux mois ou six mois après la première.

O PUIS-JE OBTENIR MON BOOSTER ?

Les services de santé, les cliniques et les pharmacies proposent des rappels, et de nombreuses personnes les ont déjà devancés du feu vert officiel. Vous devrez peut-être montrer votre carte de vaccination. Prouver comment vous vous qualifiez est sur le système d’honneur. Votre mot sur votre travail à risque ou votre état de santé sera probablement suffisant.

LES BOOSTERS SONT-ILS GRATUITS ?

Oui, les injections effectuées en vertu de l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA sont gratuites. Et il devrait y avoir suffisamment de fournitures.

SUIS-JE « COMPLÈTEMENT VACCINÉ » SANS RAPPEL ?

Oui, deux doses de Pfizer ou de Moderna, ou une de J&J, sont toujours considérées comme complètement vaccinées.

POURQUOI LES BOOSTS ONT-ILS ÉTÉ TELLEMENT DÉBATS?

Le besoin n’est pas limpide. Des études montrent que les vaccins offrent toujours une forte protection contre les maladies graves pour tous les âges. Et de nombreux experts veulent concentrer leur attention sur la vaccination des personnes non vaccinées, le groupe le plus menacé d’infection, d’hospitalisation et de mort.

En revanche, on note une légère baisse de l’efficacité du vaccin chez les adultes les plus âgés. Et l’immunité contre une infection plus bénigne semble s’affaiblir des mois après les premières injections. Protéger les travailleurs de la santé contre une maladie même bénigne peut aider certains hôpitaux qui luttent maintenant pour soigner le COVID-19 non vacciné les patients.

D’AUTRES PAYS PROPOSENT-ILS DES BOOSTERS ?

La Grande-Bretagne et Israël donnent déjà des rappels malgré les fortes objections de l’Organisation mondiale de la santé selon lesquelles les pays pauvres n’en ont pas assez pour leurs doses initiales.

