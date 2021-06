Les États-Unis bloquent les sites Web liés à Téhéran peu de temps après le vote pour l’installation d’Ebrahim Raisi comme nouveau président iranien

Joe Biden a déclaré que rejoindre l’accord sur le nucléaire iranien était l’une de ses principales priorités de politique étrangère, bien que ses collaborateurs aient largement minimisé toute certitude qu’un accord sera conclu.

Les partisans d’Ebrahim Raisi, le président élu iranien, célèbrent samedi sa victoire à l’élection présidentielle iranienne, à Téhéran. Par Arash Khamooshi © 2021 The New York Times

Washington: L’administration de Joe Biden a bloqué mardi l’accès à plusieurs dizaines de sites Web liés à l’Iran, ont déclaré des responsables américains et iraniens, au moment même où les négociations visant à ramener Washington et Téhéran à un accord nucléaire international semblaient être sur le point de prendre une décision finale.

Les États-Unis ont bloqué les sites quelques jours après que l’Iran a tenu un vote présidentiel pour installer Ebrahim Raisi, l’ancien juge en chef du pays et proche allié du chef suprême du gouvernement des mollahs, comme son plus haut responsable élu. Les États-Unis ont accusé Raisi de violations des droits de l’homme et ont imposé des sanctions qui empêchent pratiquement les relations officielles avec lui.

Parmi les sites Web saisis figurait la société d’État iranienne Presse TV, qui a affiché mardi après-midi une banderole rouge et blanche, en anglais et en persan, avertissant qu’elle faisait l’objet d’enquêtes criminelles et de renseignement. Les sceaux du FBI et du Département du commerce étaient également bien visibles.

Des sites Web de milices houthies soutenues par l’Iran au Yémen et des chaînes d’information par satellite et de télévision consacrées aux reportages de la ville sainte chiite de Karbala, en Irak, ont également été saisis, selon les médias iraniens.

Un responsable américain de la sécurité nationale a déclaré que les sites Web, environ trois douzaines au total, étaient liés aux efforts de désinformation de l’Iran et d’autres groupes soutenus par Téhéran. Quelques organisations terroristes ont impliqué des forces de la coalition stationnées à l’étranger, a déclaré le responsable, qui a requis l’anonymat pour décrire l’opération avant qu’elle ne soit annoncée.

Le porte-parole de la mission iranienne auprès des Nations Unies, Shahrokh Nazemi, a déclaré que les États-Unis tentaient de museler la liberté d’expression.

« Tout en rejetant cette action illégale et d’intimidation, qui est une tentative de limiter la liberté d’expression, la question sera traitée par des voies légales », a déclaré Nazemi.

Le semi-officiel Agence de presse Fars, qui est affilié aux Gardiens de la révolution iraniens, a accusé mardi le gouvernement américain de cibler des sites Web appartenant au soi-disant axe de résistance – comment Téhéran et ses alliés décrivent des milices par procuration au Yémen, en Irak, au Liban et en Syrie qui reçoivent une formation et un financement d’Iran.

Les autorités américaines ont également saisi Fars‘ en 2018, lorsqu’il a été enregistré en tant que domaine .com. L’agence de presse est passée à un domaine iranien de .ir et était de retour en ligne peu de temps après – une stratégie qui Presse TV a déclaré mardi qu’il suivrait.

Amir Rashidi, directeur des droits numériques et de la sécurité chez Miaan Group et expert en technologie iranienne, a comparé l’action de sécurité à « un jeu de Whack-a-mole – vous fermez ce domaine, ils en ouvrent un autre et il n’y a rien qu’ils puissent faire. . «

« Le moyen de lutter contre la désinformation est l’information et le renforcement du journalisme indépendant, en donnant à la population un accès à Internet », a déclaré Rashidi.

Il n’était pas clair comment l’opération de sécurité pourrait affecter les négociations nucléaires, qui sont en cours à Vienne depuis avril.

Des diplomates des puissances mondiales qui tentent de raviver l’accord ont déclaré après des réunions à Vienne dimanche que les pourparlers progressaient, le principal négociateur russe, Mikhaïl Oulianov, prédisant même une éventuelle percée d’ici la mi-juillet. Les négociateurs devaient retourner dans leurs capitales cette semaine pour informer leurs gouvernements des derniers développements.

Les responsables américains et iraniens ne négocient pas directement, laissant aux diplomates européens, chinois et russes le soin de servir d’intermédiaires dans les pourparlers, qui visent à remettre les États-Unis et l’Iran en conformité avec l’accord nucléaire de 2015 que les États-Unis ont laissé trois ans plus tard sur ordre de Donald Trump.

Biden a déclaré que rejoindre l’accord nucléaire était l’une de ses principales priorités de politique étrangère, bien que ses collaborateurs aient largement minimisé toute certitude qu’un accord sera conclu.

Après que l’administration Trump se soit retirée de l’accord, elle a imposé une série de sanctions financières puissantes qui ont profondément meurtri l’économie iranienne, dans le but de forcer Téhéran à négocier un nouvel accord qui réduirait également ses programmes de missiles balistiques et ses milices par procuration à travers l’Asie occidentale.

Au lieu de cela, l’Iran a régulièrement augmenté sa production d’uranium enrichi, le combustible nécessaire à la fabrication d’une arme nucléaire, bien au-delà des limites fixées par l’accord de 2015. Cela a alarmé les puissances mondiales et les inspecteurs internationaux qui souhaitent de toute urgence remettre l’Iran en conformité – exigeant des États-Unis qu’ils lèvent au moins certaines de leurs sanctions.

Les négociations ont été en grande partie suspendues sur lesquelles les sanctions américaines seront supprimées. L’administration Biden a également promis que l’accord servirait de plate-forme pour de nouvelles discussions axées sur les programmes de missiles et de milices de l’Iran – une proposition que Raisi a déjà rejetée.

Certains responsables pensent que le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, acceptera l’accord nucléaire avant l’inauguration de Raisi début août. Cela protégerait Raisi de toute réaction interne pour traiter avec les États-Unis – surtout si l’allégement des sanctions ne renforce pas immédiatement l’économie iranienne.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

Lara Jakes, Farnaz Fassihi et Katie Benner vers 2021 The New York Times Company

