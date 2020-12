Les États-Unis bloquent DJI: le fabricant de drones ajouté à la «  liste des entités  » pour ses relations avec le gouvernement chinois

Les États-Unis étendent leur blocus commercial du fabricant de drones DJI, l’une des entreprises les plus importantes du secteur. Le Département du commerce a décidé d’incorporer DJI dans ce que l’on appelle la «liste des entités», une liste d’entreprises qui représentent un risque pour la sécurité des États-Unis et où les entreprises sont interdites de collaborer. C’est dans cette liste que se trouve Huawei, l’un des grands touchés par le blocus commercial.

Équivalents au fabricant de mobiles, les produits DJI ne peuvent pas être vendus aux États-Unis. Ceci implique que Des modèles comme le DJI Mavic Air 2 ou les populaires cardans DJI Osmo ne seront plus disponibles pour les utilisateurs américains.

Les États-Unis étendent leur blocus commercial avec jusqu’à 77 nouvelles entreprises

Comme l’explique DroneDJ, le département du Commerce se dit préoccupé par les droits de l’homme en raison de la participation de DJI à la Fourniture de drones au gouvernement chinois pour surveiller les Ouïghours dans la province du Xinjiang en 2017. Contrairement à Huawei, où l’argument avancé était des raisons de sécurité, dans ce cas, les raisons tournent autour de la relation de DJI avec le gouvernement chinois et de sa participation présumée aux événements contre les minorités.

Les États-Unis sont sur le point de changer de présidence. Il n’est pas clair que Joe Biden va changer sa politique concernant la «liste d’entités». À partir du 20 décembre, l’interdiction de DJI sera rendue publique et la vente des produits de la société serait paralysée.

Le nouveau blocus comprend plusieurs entreprises. En plus de DJI, les États-Unis bloqueront SMIC, le plus grand fournisseur chinois de semi-conducteurs et l’allié de Huawei dans la fabrication de chipsets.

Comme l’explique le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross, se préparer à étendre le blocus commercial à environ 80 entreprises, la plupart chinois. Il y a actuellement environ 700 entreprises sur cette liste, 296 d’origine chinoise et 150 liées à Huawei. Vous pouvez consulter ici la liste complète des nouvelles entreprises ajoutées à la «Liste des entités».

De 45secondes.fr, nous avons contacté DJI pour connaître sa position officielle. Nous mettrons à jour dès que nous aurons une réponse.