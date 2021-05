Les États-Unis approuveront le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les enfants âgés de 12 ans et plus d’ici la semaine prochaine

Moderna et Johnson & Johnson mènent également des essais de son vaccin chez des adolescents et des jeunes enfants.

Les États-Unis devraient autoriser le Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin pour les enfants de 12 ans et plus au début de la semaine prochaine, ont rapporté lundi les médias américains. Pfizer a demandé une autorisation d’utilisation d’urgence pour son vaccin Covid pour les enfants et les adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon CNN, citant un fonctionnaire du gouvernement. « La FDA devra modifier l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin, mais le processus doit être simple », CNN signalé.

La Food and Drug Administration des États-Unis devrait accorder cette approbation au début de la semaine prochaine. Après la décision de la FDA, le comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention se réunira pour recommander l’utilisation du vaccin.

Une porte-parole de la FDA a refusé de donner des détails sur le calendrier d’approbation, disant Le Washington Post: « Nous travaillons pour examiner cette demande le plus rapidement et de manière transparente que possible. »

Le vaccin Pfizer est actuellement autorisé pour les personnes de 16 ans et plus aux États-Unis.

Le géant pharmaceutique américain a déclaré à la fin du mois de mars qu’il avait soumis des données d’un essai clinique portant sur 2 260 jeunes de 12 à 15 ans qui ont montré que le vaccin était très efficace et bien toléré. D’autres tests sur les jeunes enfants sont en cours.

Moderna mène des essais de son vaccin chez des adolescents, avec des résultats attendus cet été, ainsi que chez de jeunes enfants.

Johnson & Johnson prévoit également des essais pédiatriques pour son vaccin.

L’élargissement de l’autorisation des vaccins aux adolescents pourrait ouvrir le programme américain de vaccination de masse à des millions de personnes supplémentaires.

Le taux de vaccination national a culminé vers le 11 avril, selon les données officielles, et bien que 55% des adultes américains aient maintenant reçu une ou plusieurs doses, il reste encore un long chemin à parcourir pour obtenir l’immunité de la population contre Covid.

Les personnes les plus désireuses de se faire vacciner ont, pour la plupart, déjà retroussé leurs manches et l’ont fait.

Mais l’hésitation à la vaccination reste un obstacle majeur: un grand pourcentage d’adultes américains ne prévoient pas de se faire vacciner et pourraient potentiellement refuser de faire vacciner leurs enfants.

Parmi les électeurs républicains, 29% disent qu’ils ne prendront jamais le vaccin, contre 5% des démocrates et 9% des indépendants, selon un récent sondage de la Kaiser Family Foundation.

