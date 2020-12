Les États-Unis approuvent la distribution d’urgence du vaccin COVID-19 de Pfizer: rapport

Les rapports indiquent que les fonctionnaires peuvent commencer à administrer le vaccin en quelques jours. Allez-vous prendre le vaccin?

La fin de cette pandémie pourrait se rapprocher après l’annonce, vendredi 11 décembre, que la FDA a approuvé le vaccin COVID-19 de Pfizer. On rapporte qu’une distribution d’urgence a été approuvée et des millions de vaccins – dont l’efficacité a été testée à 95% – seront expédiés dès que possible. Si tout se passe bien, les vaccinations peuvent commencer en quelques jours.

Allez Nakamura / Stringer / « L’autorisation de la FDA pour l’utilisation d’urgence du premier vaccin COVID-19 est une étape importante dans la lutte contre cette pandémie dévastatrice qui a affecté tant de familles aux États-Unis et dans le monde », a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, dans un communiqué. << L'action d'aujourd'hui suit un processus d'examen ouvert et transparent qui comprenait la contribution d'experts scientifiques et de santé publique indépendants et une évaluation approfondie par les scientifiques de carrière de l'agence pour garantir que ce vaccin répond aux normes scientifiques rigoureuses de la FDA en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité de fabrication nécessaires pour soutenir autorisation d'utilisation d'urgence. " Il a poursuivi: « Le travail inlassable pour développer un nouveau vaccin pour prévenir cette maladie nouvelle, grave et potentiellement mortelle dans un délai accéléré après son émergence est un véritable témoignage de l’innovation scientifique et de la collaboration public-privé dans le monde entier. » La distribution initiale sera une grande entreprise car il y aura environ 3 millions de vaccins envoyés dans 600 sites. Il y a encore une autre étape avant que cela n’arrive. «Avant que les vaccinations ne puissent commencer, un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis sur la vaccination doit encore voter pour recommander le vaccin, et le CDC doit accepter cette recommandation», rapporte CNN. [via]