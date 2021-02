Les États-Unis annoncent des accusations contre des pirates informatiques nord-coréens: accusés de 1,3 milliard de dollars volés dans diverses attaques

Le ministère américain de la Justice a officiellement porté plainte contre un groupe de pirates informatiques d’origine nord-coréenne. La poursuite a été menée par un certain nombre de hacks et campagnes de vol d’identité à des organisations gouvernementales, les entreprises technologiques, aérospatiales et énergétiques. Certaines des personnes impliquées étaient déjà impliquées dans le piratage de Sony Pictures en 2014.





Selon les autorités américaines, le groupe de hackers avait un programme de blanchiment d’argent et la possibilité d’obtenir des investissements grâce auxquels la Corée du Nord a éludé les sanctions Les Américains. Actuellement, les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont imposé des sanctions et des blocages commerciaux à la Corée du Nord pour leurs politiques locales.

Fausses applications et ICO fictifs

L’accusation se réfère principalement à différents hacks de crypto-monnaie qui leur ont permis de voler des millions de dollars des institutions financières et des entreprises du monde entier. Les banques centrales de certains pays sont mentionnées comme des sociétés de crypto-monnaie. Ils sont également accusés de plusieurs Hameçonnage qui ont été réalisées de mars 2016 à février 2020.

Pour mener à bien certaines des attaques, les pirates ont créé des crypto-monnaies avec des logiciels malveillants. Même applications et plateformes de blockchain frauduleuses cela leur a permis d’accéder à l’argent de leurs victimes. Si les accusés sont condamnés, ils risquent 35 ans de prison.

En plus des hacks par les plateformes de crypto-monnaie, une mention spéciale est faite de une sorte d’ICO qu’ils ont réalisé en 2018. Sous le nom de «Marine Chain Token», le projet offrait aux victimes une participation dans des navires. Le projet a cependant permis aux hackers de se financer et de contourner les sanctions imposées par les pays occidentaux à la Corée du Nord.

Tous les défendeurs travailler pour l’agence militaire nord-coréenne, selon les allégations des États-Unis. Ce n’est pas la première fois que des groupes de hackers d’origine nord-coréenne sont impliqués dans de grands hacks. En fait, l’un des accusés est Park Jin Hyok, qui était auparavant soupçonné d’avoir été impliqué dans l’attaque de Sony Pictures de 2014 et dans le plus récent WannaCry en 2017.

