Vous pouvez également désormais sélectionner votre sexe sur un passeport américain sans documentation médicale.

Les États-Unis mettent officiellement à jour les options de genre sur leurs passeports pour les rendre plus sexospécifiques.

Jusqu’à présent, les passeports américains n’incluaient que deux options de genre, homme et femme. Il a également été nécessaire pour les citoyens américains de fournir des documents médicaux pour prouver leur sexe. Ces mesures ont été largement critiquées par les personnes LGBTQI+, étant donné qu’il faut souvent des années aux personnes trans pour obtenir des documents médicaux reflétant fidèlement leur sexe.

Cette semaine (30 juin), le département d’État a révélé qu’il était en train d’ajouter une troisième option de genre aux passeports.

Les États-Unis ajoutent officiellement une troisième option de genre sur les passeports. Photo : Jeff McColough / EyeEm, A. Martin UW Photographie

Dans une nouvelle déclaration, le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé : « Très immédiatement, nous mettrons à jour nos procédures pour permettre aux candidats de choisir eux-mêmes leur sexe comme « M » ou « F » et n’exigerons plus de certificat médical si le sexe choisi par lui-même ne correspond pas au sexe figurant sur ses autres documents de citoyenneté ou d’identité. »

Blinken a ensuite expliqué: « Le ministère a commencé à s’orienter vers l’ajout d’un marqueur de genre pour les personnes non binaires, intersexes et de genre non conforme qui demandent un passeport ou une CRBA. Nous évaluons la meilleure approche pour atteindre cet objectif. Le processus d’ajout un marqueur de genre pour les personnes non binaires, intersexes et de genre non conforme à ces documents est technologiquement complexe et prendra du temps pour des mises à jour complètes des systèmes. »

Blinken a terminé la déclaration en écrivant : « Nous apprécions également notre engagement continu avec la communauté LGBTQI+, qui éclairera notre approche et nos positions à l’avenir. Avec cette action, j’exprime notre engagement durable envers la communauté LGBTQI+ aujourd’hui et pour aller de l’avant.

.

