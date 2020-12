Les États de SuperDataResearch parmi nous comptaient un demi-milliard d’utilisateurs en novembre seuls

Le qui est sans doute l’aspect le plus inintéressant possible dans l’extrait total dont nous discutons ici, mais il offre un contexte sur la précision avec laquelle nous pourrions supposer que ces chiffres sont.

SuperDataResearch, ou SuperData, est une société Nielsen (la même chose que la télévision) qui mène des recherches sur ce que les consommateurs avalent facilement, et qui travaille dans l’industrie de la recherche sur les consommateurs depuis des décennies. SuperData, en particulier, se concentre sur les jeux: construit avec des vétérans de l’industrie qui ont des « partenariats de données exclusifs » avec des détaillants et des éditeurs, leur permet d’offrir des informations sur l’industrie allant de plus de 2000 € à gratuitement.

Le dernier rapport de SuperData indique que le jeu soudainement très populaire Among Us (un titre qui croupissait franchement dans l’obscurité avant que quelques banderoles ne sautent dessus) est maintenant le jeu le plus populaire au monde, jamais, en termes de base de joueurs actifs mensuels.

Rien qu’en novembre, Among Us atteint un demi-milliard de joueurs époustouflants en ligne, se suspectant les uns les autres et accomplissant leurs tâches avec seulement le couteau occasionnel dans le dos.

La base de joueurs est répartie sur les appareils mobiles ainsi que sur les lecteurs PC (et Nintendo Switch, récemment), bien que les frères de la console vont bientôt rejoindre les plans ignobles, car Among Us devrait enfin arriver sur les consoles en 2021; des spéculations sur la façon dont cela se déroulera avec la communication offrant une montagne apparemment monumentale à gravir ou à contourner.

SuperData note que si le titre jouit d’un niveau de popularité inégalé, le manque de prix, de nickel et de diminution des utilisateurs signifie qu’il n’y a pas de gains monumentaux à venir. InnerSloth. Le fait qu’un développeur ait sorti un jeu et ait activement décidé de ne pas utiliser de nickel et de gradation même après une énorme explosion de popularité a encore de nombreuses entreprises qui se grattent la tête.

Il semble que les faibles coûts d’entrée signifient d’une manière ou d’une autre que plus de gens peuvent jouer. Déroutant. Il semble également que le fait de ne pas forcer vos utilisateurs à payer des frais supplémentaires pour chaque variable incluse, ou de supprimer le contenu pour ensuite le vendre en tant que « DLC post-lancement », rend les utilisateurs plus à l’aise avec votre entreprise. Absolument bizarre.

Alors que le titre jouit maintenant d’une popularité extrême, franchement jamais vue auparavant, cela n’est pas destiné à se lire comme s’il n’y avait pas de problèmes avec le titre, et ces problèmes continuent de s’étendre au-delà du nombre de joueurs obscènes.

Les lobbys qui finissent par se remplir instantanément dès le départ, car les gens ne veulent jouer que comme l’imposteur; jouer en tant que coéquipier est considéré comme «peu amusant» alors qu’ils se promènent et accomplissent des tâches.

Les halls d’entrée peuvent être difficiles à trouver, ce qui oblige les hôtes à attendre longtemps avant que le hall ne se remplisse. Seulement pour aboutir au problème numéro un.

Il existe des moyens de contourner cela: utiliser un canal Discord pour offrir un chat ou empêcher la population d’être des min-maxers ou seulement disposée à jouer en tant qu’imposteur peut réduire un peu la banalité, bien que la construction de ces communautés puisse être une entreprise frustrante. . Un mod populaire introduit qui apporte un chat vocal de proximité qui intensifie franchement le jeu encore plus loin: vous devrez cependant avoir tout le monde sur la même page, en ce qui concerne l’installation du mod et le lobby.

D’après ce que nous voyons ici, il devient évident que le Among Us le train continue de prendre vapeur, et cela ne s’arrêtera pas de sitôt. Tant que les joueurs ne sont pas frustrés par quelques problèmes flagrants qui affligent le titre.