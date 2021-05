Les étapes de l’éclipse lunaire de la Super Flower Blood Moon de 2021 expliquées

Éclipse de lune de sang de super fleur (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Imelda Joson et Edwin Aguirre) Si vous prenez une photo de l’éclipse lunaire totale de 2021, faites-le nous savoir! Vous pouvez envoyer des images et des commentaires à [email protected]45Secondes.fr.

Aucun skywatcher passionné ne rate jamais une éclipse totale de lune. Ce concours céleste est souvent plus beau et intéressant qu’on ne le pense. Pendant le temps que la lune entre et émerge plus tard de l’ombre de la Terre, des phénomènes secondaires peuvent être négligés.

Pour vous aider à vous préparer à la prochaine éclipse des 25 et 26 mai, le chroniqueur de Skywatching de 45secondes.fr, Joe Rao – un vétéran de 18 éclipses lunaires totales – a préparé une chronologie des étapes de l’éclipse lunaire totale, y compris certaines des choses que vous pourriez vous attendre à voir.

Horaire de l’éclipse de la « Super Flower Blood Moon » le 26 mai 2021 Étape ADT EDT CDT MDT PDT AKDT TVH 1) La lune entre dans la pénombre 5:47 4:47 3:47 2:47 1:47 12:47 10h47 * 2) Une ombre penumbrale apparaît – 5:27 4:27 3:27 2:27 1:27 11: 27 * 3) La lune entre dans l’ombre – 5:44 4:44 3:44 2:44 1:44 11h44 * 4) 75% de couverture – – 5:49 4:49 3:49 2:49 12:49 5) Cinq minutes à la totalité – – 6:06 5:06 4:06 3:06 1:06 6) L’éclipse totale commence – – 6:11 5:11 4:11 3:11 1:11 7) Milieu de la totalité – – 6:19 5:19 4:19 3:19 1:19 8) L’éclipse totale se termine – – 6:25 5:25 4:25 3:25 1:25 9) 75% de couverture – – – 5:47 4:47 3:47 1:47 10) La lune laisse l’ombre – – – – 5:52 4:52 2:52 11) L’ombre pénombre s’estompe – – – – 6:09 5:09 3:09 12) La lune quitte la pénombre – – – – – 5:49 3:49

Dans le calendrier ci-dessus, les circonstances locales sont fournies pour sept fuseaux horaires différents. Toutes les heures sont pour le mercredi matin (26 mai), sauf lorsqu’elles sont marquées d’un astérisque ,

ce qui correspond à l’après-midi du mardi (25 mai). Là où des tirets sont fournis, cela signifie que le coucher de la lune est intervenu, mettant fin au spectacle.

En examinant le calendrier, vous remarquerez que plus à l’ouest, une plus grande partie de l’éclipse sera observable avant le coucher de la lune. D’une manière générale, les endroits à l’est du fleuve Mississippi verront certaines des étapes d’ouverture de l’éclipse, tandis que les endroits à l’ouest du Mississippi verront la totalité et certaines des étapes de clôture; ce n’est que le long de certaines parties de la côte pacifique immédiate que les étapes ombrales seront visibles de bout en bout.

Voici les différentes étapes de la «lune de sang», décrites en détail:

Lors d’une éclipse lunaire totale, la lune entre d’abord dans la pénombre, ou la partie extérieure de l’ombre de la Terre, où l’ombre est encore pénétrée par un peu de lumière du soleil. La lune entre d’abord dans la pénombre, ou la partie extérieure de l’ombre de la Terre, où l’ombre est encore pénétrée par un peu de lumière du soleil.

(Crédit d’image: NASA)

Le cône d’ombre de la Terre comprend deux parties: une ombre intérieure sombre, entourée d’une pénombre plus claire. La pénombre est la partie extérieure pâle de l’ombre de la Terre.

Bien que l’éclipse commence officiellement à ce moment, il s’agit essentiellement d’un événement académique. Vous ne verrez rien d’inhabituel arriver à la lune – du moins pas encore. L’ombre pénombre de la Terre est si faible qu’elle reste invisible jusqu’à ce que la lune y soit profondément immergée. Il faut attendre que la pénombre atteigne environ 70% sur le disque de la lune.

Pendant environ 40 minutes, la pleine lune continuera à briller normalement bien qu’à chaque minute qui passe, elle progresse de plus en plus profondément dans l’ombre extérieure de la Terre.

Cette image de comparaison de l’éclipse lunaire pénombre de Snow Moon capturée par l’Observatoire de la communauté Slooh le 10 février 2017 montre à quel point la lune a été assombrie pendant l’éclipse relativement mineure. L’image a été prise par un télescope Slooh.com dans les îles Canaries en Espagne. Cette image de comparaison de l’éclipse lunaire pénombre du 10 février 2017 montre à quel point la lune a été assombrie pendant l’éclipse relativement mineure. L’image a été prise par un télescope Slooh.com dans les îles Canaries en Espagne.

(Crédit d’image: Slooh.com)

Maintenant, la lune a suffisamment progressé dans la pénombre pour qu’elle soit évidente sur le disque de la lune. Commencez à rechercher une ombre légère très subtile qui apparaîtra sur la partie gauche de la lune. Cela deviendra de plus en plus évident au fil des minutes; l’ombrage semble s’étendre et s’approfondir.

Juste avant que la lune ne commence à entrer dans l’ombre sombre de la Terre, la pénombre devrait apparaître comme une tache évidente ou un ternissement de la partie gauche de la lune.

La lune commence à passer dans l’ombre de la Terre lors d’une éclipse lunaire totale le 20 janvier 2019 dans cette vue de l’observatoire Griffith de Los Angeles, en Californie. La lune commence à passer dans l’ombre de la Terre lors d’une éclipse lunaire totale le 20 janvier 2019, dans cette vue de l’observatoire Griffith de Los Angeles, en Californie.

(Crédit d’image: Observatoire Griffith)

La lune commence maintenant à pénétrer dans l’ombre centrale sombre de la Terre, appelée Ombra. Un petit pétoncle noir commence à apparaître sur la branche inférieure gauche (sud-est) de la lune. Les phases partielles de l’éclipse commencent; le rythme s’accélère et le changement est dramatique.

L’ombre est beaucoup plus sombre que la pénombre et assez acérée. Au fur et à mesure que les minutes passent, l’ombre sombre semble se glisser lentement sur le visage de la lune. Au début, le membre de la lune peut sembler disparaître complètement à l’intérieur de l’ombre, mais beaucoup plus tard, à mesure qu’il s’enfonce plus profondément, vous le remarquerez probablement faiblement orange, rouge ou brun.

Notez également que le bord de l’ombre de la Terre projetée sur la lune est incurvé. Voici des preuves visibles que la Terre est une sphère, comme le déduit Aristote des éclipses d’Iunar qu’il a observées au 4ème siècle avant JC. Presque comme si un gradateur était lentement baissé dans le paysage environnant et les ombres profondes d’une nuit brillante au clair de lune commencent à s’estomper.

4) La lune est couverte à 75%

Avec les trois quarts du disque de la lune maintenant éclipsés, cette partie qui est immergée dans l’ombre devrait commencer à s’allumer très faiblement, comme un morceau de fer chauffé au point où elle commence juste à briller.

Il devient maintenant évident que l’ombre ombrale n’est pas une obscurité totale. À l’aide de jumelles ou d’un télescope, sa partie extérieure est généralement suffisamment claire pour révéler les mers lunaires et les cratères, mais la partie centrale est beaucoup plus sombre et parfois aucune caractéristique de surface n’est reconnaissable. Les couleurs de l’ombre varient considérablement d’une éclipse à l’autre, les rouges et les gris prédominent généralement, mais parfois des bruns, des bleus et d’autres teintes sont rencontrés.

5) Moins de cinq minutes pour la totalité

Quelques minutes avant (et après) la totalité, le contraste entre le ruban jaune pâle restant et la coloration brun rougeâtre répartie sur le reste du disque lunaire peut produire un beau phénomène connu par certains sous le nom d ‘«effet de lanterne japonaise», un terme inventé pour la première fois par l’astrophotographe de Long Island Peter A. Leavens dans les années 1950.

L’éclipse lunaire totale du 20 au 21 janvier 2019, capturée par les astrophotographes Imelda Joson et Edwin Aguirre de la banlieue de Boston. De gauche à droite: le début de la totalité, à 23 h 41 HNE le 20 janvier; le milieu de la totalité, à 12 h 12 le 21 janvier; et la fin de la totalité à 00h44 L’éclipse lunaire totale du 20 au 21 janvier 2019, capturée par les astrophotographes Imelda Joson et Edwin Aguirre de la banlieue de Boston. De gauche à droite: le début de la totalité, à 23 h 41 HNE le 20 janvier; le milieu de la totalité, à 12 h 12 le 21 janvier; et la fin de la totalité à 00h44

(Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Imelda Joson et Edwin Aguirre)

Lorsque le dernier de la lune entre dans l’ombre, l’éclipse totale commence. On ne sait pas comment la lune apparaîtra pendant la totalité. Certaines éclipses sont d’un gris-noir si foncé que la lune disparaît presque de la vue. À d’autres éclipses, la lune peut briller d’un orange vif.

La raison pour laquelle la lune peut être vue lorsqu’elle est totalement éclipsée est que la lumière du soleil est dispersée et réfractée autour du bord de la Terre par notre atmosphère. Pour un astronaute debout sur la lune pendant la totalité, le soleil serait caché derrière une Terre sombre délimitée par un anneau rouge brillant composé de tous les levers et couchers de soleil du monde. La luminosité de cet anneau autour de la Terre dépend des conditions météorologiques mondiales et de la quantité de poussière en suspension dans l’air.

Une atmosphère claire sur Terre signifie une éclipse lunaire brillante. Si une éruption volcanique majeure a injecté des particules dans la stratosphère au cours des deux années précédentes, l’éclipse est très sombre. Mais, au moment d’écrire ces lignes, aucune éruption de ce type ne s’est produite depuis notre dernière éclipse lunaire totale en janvier 2019, donc le pari est que cette éclipse sera relativement brillante. En rapport: Pourquoi la lune devient-elle rouge pendant une éclipse lunaire totale?

L’éclipse lunaire totale commence une fois que la lune est complètement à l’intérieur de l’ombre. Et le moment de la plus grande éclipse se produit avec la lune est à mi-chemin de l’ombre, comme le montre ce graphique. L’éclipse lunaire totale commence une fois que la lune est complètement à l’intérieur de l’ombre. Et le moment de la plus grande éclipse se produit avec la lune est à mi-chemin de l’ombre, comme le montre ce graphique.

(Crédit d’image: NASA)

La lune brille maintenant entre 10 000 et 100 000 fois plus faible qu’elle ne l’était il y a à peine quelques heures. Étant donné que la lune se déplace au nord du centre de l’ombre terrestre, la gradation de couleur et de luminosité sur le disque de la lune doit être telle que sa partie inférieure semble la plus sombre, avec des teintes de cuivre profond ou de brun chocolat. Pendant ce temps, sa partie supérieure – la partie de la lune la plus proche du bord extérieur de l’ombre – devrait apparaître la plus brillante, avec des teintes de rouges, d’oranges et même peut-être d’un blanc bleuté doux.

Dans un ciel d’avant l’aube, les observateurs éloignés des lumières vives de la ville remarqueront un nombre beaucoup plus grand d’étoiles que ce qui était visible plus tôt dans la nuit.

La lune sera la constellation du Scorpion, le scorpion, juste au sud de l’étoile Graffias, avec toute la suite d’étoiles et de constellations d’été brillantes réparties au nord et à l’est de la lune. L’obscurité du ciel est impressionnante. Le paysage environnant a pris une teinte sombre. Avant l’éclipse, la pleine lune avait l’air plate et unidimensionnelle. Pendant la totalité, cependant, il semblera plus petit et en trois dimensions – presque translucide – comme une boule étrangement illuminée suspendue dans l’espace.

Avant que la lune n’entre dans l’ombre de la Terre, la température sur sa surface éclairée par le soleil oscillait à 266 degrés Fahrenheit (127 degrés Celsius). Étant donné que la lune n’a pas d’atmosphère, il n’y a aucun moyen que cette chaleur puisse être empêchée de s’échapper dans l’espace alors que l’ombre passe. Maintenant, dans l’ombre, la température sur la lune a chuté à moins 146 degrés F (99 degrés sous zéro C). Une baisse de 412 degrés F (226 degrés C) en un peu plus d’une heure!

8) L’éclipse totale se termine

le L ‘ »effet de lanterne japonaise » est vu lors d’une éclipse lunaire.

(Crédit d’image: Larry Johnson / Wikimedia Commons / CC BY 2.0)

9) La lune est couverte à 75%

Tous les vestiges de coloration dans l’ombre devraient disparaître maintenant. À partir de maintenant, alors que l’ombre sombre rampe méthodiquement sur le disque de la lune, elle devrait apparaître noire et sans traits.

10) La lune laisse l’ombre

L’ombre centrale sombre efface le membre droit (occidental) de la lune.

11) L’ombre pénombre s’estompe

Alors que la dernière ombre légère disparaît de la partie droite de la lune, le spectacle visuel prend fin.

12) La lune quitte la pénombre

