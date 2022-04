Les étagères de Netflix ont prévu le film Will Smith Fast and Loose après l’incident des Oscars

Netflix semble voir comment cette situation des Oscars avec Will Smith se déroule avant d’aller de l’avant avec un film prévu mettant en vedette l’acteur controversé. Bien que le fait que votre star principale remporte le prix du meilleur acteur principal aux Oscars serait généralement un bon signe pour n’importe quel projet, les choses sont un peu différentes avec Smith, compte tenu de ce qui s’est passé entre le Roi Richard star et Chris Rock peu de temps avant l’annonce de la victoire de Smith aux Oscars.

Lors de la cérémonie, Rock avait fait une boutade sur Jada Pinkett Smith, ce qui avait amené Smith à approcher le comédien de stand-up sur scène. Il a frappé Rock et est retourné à son siège avant de crier des grossièretés à l’acteur, lui disant en termes colorés de ne plus plaisanter sur Pinkett Smith. Beaucoup pensent que Smith aurait dû être arrêté ou escorté hors du bâtiment après l’attaque, mais il a été autorisé de manière controversée à rester derrière et même à prononcer un discours d’acceptation sincère pour sa victoire aux Oscars à travers les larmes.

L’incident a conduit à un grand contrecoup contre Smith. Même beaucoup de ceux qui diraient que la blague de Rock était de mauvais goût conviennent également que Smith a franchi une ligne en devenant violent avec le comédien. Smith a depuis annoncé sa démission de l’Académie et a présenté des excuses publiques à Rock, qualifiant ses actions de cette nuit « d’inexcusables ». Pinkett Smith a également publié une image sur Instagram où elle a appelé à la « guérison ».

Dans tous les cas, la controverse fait craindre aux producteurs d’aller de l’avant avec certains projets impliquant Smith. Le Hollywood Reporter affirme que Rapide et lâche, un film en début de développement chez Netflix avec Smith attaché à la star, a été discrètement placé sur l’étagère. Cela ne signifie pas nécessairement que le streamer n’essaiera pas de relancer le projet à l’avenir si Smith arrive au point où la controverse s’éteint et qu’il joue à nouveau activement dans des films, ou que la production ne peut pas se remettre sur les rails avec un autre acteur principal à bord.

Rapide et lâche aurait suivi un patron du crime qui perd la mémoire après avoir été attaqué, se lançant dans un voyage pour découvrir sa véritable identité en tant qu’homme vivant une double vie en tant que pivot riche et agent fauché de la CIA. David Leitch était à l’origine à bord pour réaliser, mais vient de se retirer du projet une semaine avant les Oscars pour affronter Fall Guy d’Universal avec Ryan Gosling. Apparemment, Netflix avait lancé un appel urgent pour un directeur de remplacement avec Smith toujours attaché à la star, mais la perte potentielle de leur star principale a également placé le projet sur l’étagère.

Il y a également eu des rapports de Mauvais garçons 4 se mettre en pause à la lumière du fiasco des Oscars. Avant la cérémonie, Smith aurait reçu environ 40 pages du scénario avec le projet qui avance avec son processus de pré-production. Selon les rapports, la suite sera interrompue pour le moment, peut-être en fonction de la façon dont les choses se dérouleront finalement avec Smith et sa carrière d’acteur à l’avenir.

Smith est allé de l’avant et a annoncé sa propre démission de l’Académie après s’être excusé publiquement auprès de Chris Rock via Instagram. Il a également déclaré qu’il était prêt à accepter toutes les conséquences supplémentaires que l’Académie jugerait appropriées, ce qui pourrait inclure l’annulation de son Oscar du meilleur acteur principal. Dans tous les cas, il est difficile de dire exactement quelle est la prochaine étape pour Smith en ce moment, mais les studios avec lesquels il travaille semblent adopter une approche attentiste.





