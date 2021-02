Les essais de remake de RPG à l’ancienne de Mana totalisent 1 million de ventes

Trials of Mana de 2020 a dépassé le million d’exemplaires vendus, selon le responsable du jeu Twitter Compte. C’est un bon résultat pour le RPG d’action coloré, qui a atterri sur PS4 en avril de l’année dernière. Et pour aider à célébrer, Square Enix a publié de belles nouvelles illustrations de la distribution principale du jeu.

Pour ceux qui sont totalement hors de la boucle, Trials of Mana est un remake 3D complet et fidèle de Seiken Densetsu 3 – un titre SNES qui n’a jamais vu une sortie occidentale à l’époque. C’est une aventure fantastique à toute épreuve, comme indiqué dans notre revue 7/10 de Trials of Mana PS4.

