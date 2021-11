Les espoirs de la saison 4 de Daredevil sont-ils officiellement morts?

Cosme Matelas 4 saisons fermeté supérieure latex 100% naturel 140x190

La marque française Cosme est spécialisée dans la conception de literie naturelle. Les matelas sont conçus en Normandie au cœur du parc régional du Perche. Du travail de la fibre brute à la couture finale du matelas, tout est réalisé à la commande dans notre atelier familial.Indice de fermeté : 5 / 5.Le matelas bio fermeté supérieur offre un accueil très ferme et tonique grâce au crin de cheval.Placé de part et d’autre du latex 100 % naturel, le crin de cheval raffermit le confort de couchage et permet de stimuler les points de pression du dos par son effet ressort naturel.Idéal pour les adaptes de l’accueil « futon » qui dorment sur le dos.L’ajout du crin de cheval vient changer la structure de votre matelas naturel en ajoutant une fermeté d’accueil. Par son effet ressort naturel, il est une solution efficace contre les rhumatismes et l’arthrose. Il permet de fluidifier votre circulation sanguine et de soulager les douleurs.Pour la face été et la face hiver, ce matelas se compose de garnissages en pure laine du Périgord sur coton bio (900 gr/m²), pour une parfaite régulation thermique et une très bonne gestion de l’humidité.Pour les dormeurs qui recherchent un matelas ferme dès l’accueil.Pour les personnes qui dorment uniquement sur le dos ou sur le ventre.Pour les dormeurs qui passent d’agréables nuits sur des futons.Pour les personnes souffrant de rhumatismes ou d’arthrose.De par son accueil tonique, ce matelas est moins adapté aux personnes qui dorment sur les épaules.