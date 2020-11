Les escadrons de Star Wars ont explosé de force à seulement 17 € ce vendredi noir

Star Wars Squadrons est un rêve de combat aérien, vous permettant de prendre les commandes de navires de franchise emblématiques et de vous engager dans des batailles audacieuses soit avec d’autres joueurs, soit en mode solo si vous préférez.

Il est en vente pour seulement 17 € chez GameStop bien qu’il n’ait été publié que le mois dernier, et vous pouvez le récupérer pour la PS4 ou la XBox One. Pas de crainte, même si de nouvelles générations de consoles sortent bientôt, elles fonctionneront sur les nouvelles consoles Playstation 5 et Xbox Series X. Les joueurs sur PC n’obtiennent pas de réduction chez Gamestop, ils doivent payer le prix total de 39,99 €, mais nous avons également trouvé des offres intéressantes pour Squadrons sur PC.

Le jeu est près de 60% de réduction chez GameStop et beaucoup moins cher que les autres détaillants qui proposent des escadrons. Les ventes en magasin physique sont chez Best Buy (20 €), Walmart (25 €) et Target (25 €). Ou si vous préférez les codes de téléchargement, achetez le jeu pour seulement 19,99 € pour Xbox ou 23,99 € pour le PC sur Amazon.

Meilleure offre Star Wars Squadrons Black Friday Escadrons Star Wars 39,99 € 16,99 € chez GameStop Les escadrons Star Wars vous permettent de vivre des combats aériens multijoueurs dans l’espace dans le confort de votre appareil de jeu. Vous pouvez acheter l’un des derniers jeux Star Wars pour près de 60% de réduction sur le prix indiqué.

Voir l’offre A lire : Un développeur de jeux vidéo nous fait voyager à travers un trou noir avec cette impressionnante animation réalisée avec l'Unreal Engine

Star Wars Jedi: Fallen Order …

EA a d’abord déclaré qu’il ne publierait pas de nouveau contenu pour Squadrons, mais il a changé d’avis et a annoncé qu’une nouvelle carte et de nouveaux chasseurs d’étoiles, entre autres fonctionnalités, arriveraient bientôt dans le jeu.

Assurez-vous de consulter 45secondes.fr Offres du Black Friday pour les fans de l’espace, ainsi que notre offres sur les télescopes et jumelles Celestron.