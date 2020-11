Les éruptions volcaniques pourraient aider à mieux prévoir les moussons indiennes, affirme une équipe de recherche indo-allemande

Manmeet Singh et Bedartha Goswami28 nov.2020 15:45:21 IST

Dans une nouvelle étude, des climatologues indiens et allemands ont conclu que de grandes éruptions volcaniques peuvent fournir des sources supplémentaires de prévisibilité pour la mousson indienne. La recherche, publiée dans la revue Progrès scientifiques, a utilisé les données de modélisation du climat des 1000 dernières années, de nombreux enregistrements proxy de la mousson indienne, de l’ENSO, des volcans et des changements dans l’océan Pacifique, des données d’observation des 150 dernières années. Ils ont également inclus des expériences dédiées du premier modèle climatique indien, le modèle IITM Earth System.

La source supplémentaire de prévisibilité de la mousson mise en évidence dans l’étude provient du fait que le couplage entre la mousson et l’oscillation australe d’El Nino (ENSO) s’intensifie. De plus, ENSO est déjà utilisé pour prédire la mousson indienne. L’ENSO est un phénomène climatique qui se produit tous les 2 à 7 ans dans l’océan Pacifique et implique un réchauffement anormal (El Nino) et un refroidissement (La Nina) de la surface de l’océan dans le Pacifique tropical. Les périodes d’eaux anormalement chaudes (froides) dans le Pacifique sont connues pour être associées à une mousson indienne faible (forte) l’année suivante.

L’influence de l’ENSO sur la mousson indienne est importante. Pas moins de 30 événements El Niño ont eu lieu au cours des 150 dernières années, dont 21 étaient associés à de faibles moussons en Inde. Cependant, sur un total de 22 événements de La Nina depuis 1871, seuls dix étaient liés à d’intenses moussons au-dessus de l’Inde. Le lien entre l’ENSO et la mousson indienne a été observé pour la première fois par Sir Gilbert Walker dans les années 1920, et a été un sujet d’étude intense depuis lors. Plus récemment cependant, il y a eu des débat sur la rupture de ce lien en raison du changement climatique mondial en cours.

Il est impératif que nous explorions et étudions mieux ce lien, pour comprendre la direction (faible ou forte) de la mousson indienne avec une probabilité raisonnable. Cependant, pour les cas où l’association échoue, la déduction peut être trompeuse. L’équipe de chercheurs indo-allemands a utilisé de nouvelles techniques statistiques pour déterminer exactement quand la relation existe ou non. Ils ont découvert que les systèmes ENSO et Indian Monsoon s’apparentent à deux pendules oscillant avec une fréquence particulière, où ENSO est le pendule le plus lent et la mousson indienne, le plus rapide. Dans l’étude, les chercheurs établissent que l’augmentation des oscillations ENSO dans les années qui suivent une grande éruption volcanique peut conduire à un couplage amélioré entre les deux systèmes; et éventuellement, et prêtent à des modèles prédisant la mousson indienne.

L’étude teste leur hypothèse en utilisant plus de 250 combinaisons de divers ensembles de données proxy paléoclimatiques des 1000 dernières années. Le mécanisme physique sous-jacent à ce phénomène naturel est également montré à l’aide de l’analyse de données volumineuses du modèle du système terrestre IITM. La quantité de données analysées dans cette recherche dépasse 100 téraoctets.

« Les volcans sont en général potentiellement nocifs, mais l’étude montre que dans les années qui suivent les éruptions, la mousson indienne devient plus prévisible », explique Manmeet Singh, du Centre de recherche sur le changement climatique de l’Institut indien de météorologie tropicale.

Ce travail apaise les craintes que la relation ENSO et Indian Monsoon pourrait être rompue, ce qui pourrait rendre plus difficile la tâche de prédire les moussons indiennes. La nature historique du couplage volcanique forcé entre l’ENSO et la mousson indienne telle que supposée par Maraun et Kurths en 2005 et établi par ce travail peut aider à améliorer les modèles climatiques du futur.

