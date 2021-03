Les éruptions enflammées de l’Etna vues de l’espace (photos satellite)

Le mont Etna entre en éruption, vu de l’espace le 18 février 2021. (Crédit d’image: données Landsat de l’US Geological Survey)

Le mont Etna crache de la lave à travers la Sicile depuis des semaines au cours d’une série d’éruptions capturées par une multitude de satellites en orbite autour de la Terre.

L’Etna, le volcan le plus actif de toute l’Europe, est en éruption depuis 2011. La dernière série a commencé le 16 février. Le volcan a éclaté ce jour-là, à nouveau le 18 février, puis à nouveau entre le 20 et le 23 février. Au cours de ces éruptions, des fontaines de lave ont jailli haut dans le ciel nocturne, atteignant 0,7 kilomètre de haut plus tôt dans le mois et dépassant le sommet du volcan plus tard dans le mois.

Ces éruptions les plus récentes « ont été parmi les plus violentes de la jeune histoire du cratère du sud-est », Marco Neri, volcanologue à l’Institut national italien de géophysique et de volcanologie, a déclaré dans un communiqué de la NASA .

Les satellites d’observation de la Terre tenaient à vérifier la fumée, les cendres et la lave rejetées par le volcan. Le 18 février, l’Operational Land Imager (OLI) du satellite NASA-US Geological Survey Landsat 8 a capturé une vue en couleur naturelle du volcan, qui était recouverte de données infrarouges pour montrer les zones chaudes (ou les endroits où la lave avait percé ).

Sur cette image prise depuis l’espace, vous pouvez voir le mont Etna en Italie, l’un des volcans les plus actifs du monde entier, en éruption. L’image a été capturée le 18 février par la mission Copernicus Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne, composée de deux satellites d’observation de la Terre en orbite différents. Le volcan a éclaté deux fois en moins de 48 heures, crachant des cendres et jaillissant une fontaine de lave, éclatant le 16 février, puis à nouveau le 18 février. (Crédit d’image: contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2021), traitées par l’ESA, CC BY-SA 3.0 IGO)

Le 18 février également, la mission Copernicus Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne, composée de deux satellites, a observé l’éruption. Les satellites européens ont capturé un moment qui, en utilisant l’imagerie infrarouge, a montré la lave en orange vif et rouge.

Le mont Etna en éruption le 23 février 2021, vu par VIIRS sur NOAA-20. (Crédit d’image: Image de l’observatoire de la Terre de la NASA par Joshua Stevens, utilisant les données de bande jour-nuit VIIRS du Joint Polar Satellite System)

Quelques jours plus tard, alors que l’Etna était à nouveau en éruption le 23 février, le satellite NOAA-20 de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a pris une image avec son instrument VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) qui met en évidence les panaches provenant du volcan.

Landsat 8 a de nouveau observé le volcan le 25 février, cette fois dans la nuit. En utilisant des bandes infrarouges thermiques et à ondes courtes, il a pu montrer la lave en dessous en fonction de la chaleur qui s’en dégageait.

Bien que ces récentes éruptions aient été impressionnantes, elles ont causé des perturbations mineures plutôt que des dommages majeurs dans la région environnante, selon le communiqué de la NASA. Les cendres provenant de l’Etna ont temporairement fermé l’aéroport de Catane et ont été déposées à travers la Sicile, par exemple, et les résidents locaux ont dû faire face à des chutes de cendres et de roches.

