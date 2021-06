Les erreurs médicales de New Amsterdam qui feraient rougir n’importe quel médecin

New Amsterdam rejoint le phénomène des séries médicales et Il est actuellement parmi les plus vus du genre dans le monde. Le programme NBC dépeint le travail quotidien dans le plus ancien hôpital public des États-Unis. Alors que le spectacle se démarque par son réalisme, Ce n’est pas sans ses erreurs et certaines d’entre elles feraient rougir n’importe quel vrai médecin. Passez en revue les plus importants!

L’analyse technique des scènes a été réalisée par Rawdy Royal Rois, un étudiant en médecine colombien connu sous le nom de « l’influenceur de la santé ». Il a un profil Instagram avec 662 000 abonnés où il partage ses connaissances avec le public. Il a également une chaîne Youtube avec 109 mille abonnés et là il a posté une étude détaillée de New Amsterdam.







Le spécialiste arrêté en détail dans le premier épisode de la série et il a souligné les aspects médicaux que les scénaristes n’ont pas pris en compte pour respecter les procédures habituelles d’un véritable hôpital. Alors qu’il mettait en évidence le programme, Il a souligné certaines erreurs que son œil exercé pouvait détecter.

4-Mort pas si mort

Lorsqu’une patiente apparemment décédée arrive au New Amsterdam, le Dr Lauren Bloom ne croit pas à la situation et souhaite procéder à une réanimation du corps même si son partenaire indique qu’elle est « sans signes vitaux, avec mortiz rigor et mortor lividity ». Pour Rawdy, la façon de procéder de DR. « ce n’est pas du tout proche de la réalité » car selon le diagnostic « le patient était probablement mort depuis des heures ».

Nouvel Amsterdam (Netflix)



3-La biopsie de Max Goodwin

Dans le premier épisode, le cancer de Max Goodwin est également découvert. Pour le détecter, ils effectuent une biopsie de la gorge avec un élément appelé trucut. « Cependant, ce n’est pas la façon conventionnelle de faire une biopsie de la gorge. Des études plus approfondies telles qu’une nasosinuscopie sont nécessaires. », a déclaré le médecin.

Nouvel Amsterdam (Netflix)



2-Explications déroutantes

La même femme qui était entrée à l’hôpital comme morte, a pu être réanimée et le Dr Vijay Kapoor explique à son proche ce qui s’est passé en disant que « le cerveau a ordonné au cœur d’arrêter de battre ». Pour Reales Rois, les mots n’ont aucun sens médical. « C’est très étrange, je n’ai jamais rien lu à ce sujet. Qu’il s’arrête de battre si longtemps qu’il vous fasse provoquer la rigor mortiz et la lividité de la mort, en réalité cela n’arrive pas », Tenu.

Nouvel Amsterdam (Netflix)



1-Règle de base d’un médecin

New Amsterdam a reçu un jeune patient d’Afrique soupçonné d’avoir contracté Ebola. Étant un virus hautement contagieux et mortel, il est isolé dans une pièce spéciale. Cependant, lorsque le garçon présente une image sérieuse de saignement de la bouche, le Dr Bloom entre dans la pièce sans les éléments de protection nécessaires. « Dans ce cas, ce serait catastrophique, vous mettriez votre vie en danger et les professionnels de la santé savent que nous devons protéger nos vies pour sauver la vie d’autres personnes », dit l’expert.