Les erreurs à éviter pour bien rédiger

Bien rédiger demande de la pratique. Pour cela, il faut avoir quelques clés et astuces en main. Même si l’on apprend à rédiger depuis notre enfance, pour qu’une rédaction devienne pertinente il faut avoir quelques règles de bases. C’est en cela que l’on reconnaitra une bonne rédaction d’une mauvaise. En rédaction ces règles sont d’autant plus importantes.

Les erreurs fréquentes en rédaction web

Des erreurs de rédactions sont souvent répétées tant dans des écrits traditionnels que dans le web. Toutefois, on peut remarquer certaines erreurs sont fréquentes, qui se reproduisent dans les contenus web.

Les phrases trop longues

Les phrases trop longues sont une vraie plaie en rédaction web. En effet, ces dernières alourdissent grandement le texte ne fluidifie pas la lecture. Les internautes sont très pressés lorsqu’ils cliquent sur un article sur le net. Il faut donc être clair et pertinent dans les premières secondes.

Les phrases longues vont demander plus d’attention de la part du lecteur. Cela peut engendrer aussi des phénomènes de non-sens ou de contresens. Il est d’usage de ne pas faire plus d’une vingtaine de mots par phrase. Au-dessus de cela, on considère qu’il y a trop de détails. Vos phrases peuvent toujours être raccourcies ou scindées. Développez seulement deux petites idées plutôt qu’une grande idée.

Négliger la relecture

La relecture est un principe essentiel. Même si vos écrits ne sont pas traditionnels, ils doivent être de qualité. La relecture est alors très importante pour repérer les erreurs de syntaxes, de grammaire et d’orthographe. La relecture vous permettra également de relever les coquilles ou les oublis de mots. Il est crucial que votre texte soit cohérent et clair à la lecture. Le but est que lecteur identifie très rapidement les idées de votre texte.

En cela la relecture est importante, car elle permet de vérifier le fil rouge et la cohérence du texte. Adressez-vous toujours de la même manière au lecteur. Cela veut dire que vous devez vous assurer que si vous utilisez la deuxième personne du singulier, tout votre texte doit être écrit avec le même pronom personnel.

Mettre des connecteurs ou mots de transition

Les connecteurs et les mots de transition sont très importants pour ancrer votre texte et ne pas faire trop de répétitions. Il est essentiel de les varier dans votre écrit, cela permettra d’enrichir le vocabulaire. Les plus utilisés sont généralement : de prime abord, à première vue, entre autres, certes, etc.

Parler pour le moteur de recherche

En effet, il est important que votre contenu ait des mots clés pour le moteur de recherche. Cela permettra que votre écrit soit bien placé dans le moteur de recherche. Toutefois, placer trop d’expressions ou de mots clés pour le moteur de recherche, rend votre texte très peu naturel. Pour parler aux lecteurs, vous devez utiliser un langage fluide et naturel.

Ainsi faites une bonne structure à vos textes et créez des titres et sous-titres pertinents. Évitez de vous répéter dans vos titres.

En rédaction web, il y a une grande quantité de contenus à produire. Pour vous aider à créer des textes naturels et de qualité, vous pouvez utiliser un outil de reformulation.

L’utilisation d’un outil de reformulation pour créer du contenu unique

Vous pouvez utiliser un outil pour reformuler un texte qui vous aidera dans la création de contenus originaux et uniques.

Les outils de paraphrase et reformulation

Ces outils sont de véritables aides pour les rédacteurs web ou pour une entreprise qui veut développer son contenu éditorial. C’est une solution qui va permettre un gain de temps, mais également d’argent, car vous n’aurez pas à embaucher une autre personne pour créer des contenus.

L’outil Contenu Unique

Vous pouvez donc utiliser Contenu Unique. Cet outil peut générer des variations de textes en quelques clics. Vous n’aurez pas à vous soucier du plagiat, car l’outil prend soin de ne pas créer de duplicité. De plus, il va tout mettre en œuvre pour vous donner un texte avec des mots clés et expressions pertinentes, pour être bien placé dans le moteur de recherche.

Il est possible d’avoir un contrôle manuel ou automatique sur les contenus. En utilisant de la reformulation et de la paraphrase, l’outil va se rapprocher au mieux du texte originel.