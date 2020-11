Les équipes du Black Friday Bruce Campbell, Devon Sawa et Michael Jai White combattent un parasite extraterrestre

Bruce Campbell a trouvé son prochain projet d’horreur. Selon un nouveau rapport, Campbell a commencé à tourner à Boston pour le prochain thriller de vacances au cinéma Vendredi noir rejoindre Devon Sawa (Destination finale) et Michael Jai White (Frayer) dans le casting. Ivana Baquero (Le Labyrinthe de Pan), Ryan Lee (Brockmire) et Stephen Peck. Casey Tebo (Joyeux anniversaire) réalise à l’aide d’un scénario d’Andy Greskoviak (Les rêveurs).

Comme le titre l’indique, le film se déroule le Black Friday, une date longtemps connue comme la journée de shopping la plus chargée de l’année. Bruce Campbell, Sawa et White joueront le rôle d’un « groupe d’employés mécontents du magasin de jouets qui doivent se défendre contre des légions d’acheteurs de vacances lorsqu’un mystérieux parasite extraterrestre les envoie dans un saccage meurtrier. » En tant que roi des films B et légende du genre d’horreur, un film sur des zombies contrôlés par l’esprit attaquant un magasin de jouets s’intègre parfaitement dans le travail de Campbell.

Bien sûr, les fans de Campbell le connaissent probablement mieux pour son rôle d’Ash Williams dans Ash contre Evil Dead et le Evil Dead série de films. Il a également brillé dans d’autres films d’horreur classiques cultes comme Bubba Ho-Tep, Mon nom est Bruce, et Homme au cerveau hurlant. Depuis Ash contre Evil Dead terminé en 2018, Campbell est apparu dans la série comique dramatique Loge 49, a hébergé le redémarrage de Travel Channel de Croyez-le ou pas de Ripley!, et jouera l’ancien président Richard Nixon dans le film 18 ½. Vendredi noir marquera son retour à l’horreur où l’acteur adoré brille particulièrement.

Devon Sawa est célèbre pour avoir exprimé le fantôme titulaire dans le film familial Casper avant de jouer plus tard dans les films d’horreur à succès Mains oisives et Destination finale. Plus récemment, il a joué dans des rôles d’action, qui comprend un rôle principal dans la série The CW Nikita et une apparition dans la suite de Sylvester Stallone Plan d’évacuation: les extracteurs. L’année dernière, il est revenu au genre de l’horreur en jouant dans Le fanatique, le thriller réalisé par Fred Durst où Sawa joue un acteur traqué par un maniaque interprété par John Travolta.

Pendant ce temps, Michael Jai White a joué le rôle d’Al Simmons dans l’adaptation cinématographique de 1997 de Frayer, le rôle emblématique étant l’un des plus mémorables pour l’acteur. Il apparaît également fréquemment dans les projets de Tyler Perry et a joué dans le rôle principal du Dynamite noire adaptation de films et de séries animées. Il continue d’apparaître dans une variété de films d’action et a joué le rôle de Bronze Tiger dans un rôle récurrent sur La Flèche.

Les crédits de réalisation de Tebo incluent le film d’horreur comique de 2016 Joyeux anniversaire, où une célébration psychédélique tourne terriblement mal. Il a également réalisé des documentaires musicaux comme Steven Tyler: sur une branche, Dream On: Histoires du plus fort de Boston, et Black Veil Brides: vivantes et brûlantes et réalisé plusieurs épisodes de la série télévisée Carrefour CMT.

Warner Davis de la Warner Davis Company produira Vendredi noir aux côtés de MFW Productions. On ne sait pas encore quand le film pourrait sortir, mais étant donné les stars impliquées, il semble que les fans d’horreur devraient faire attention. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

