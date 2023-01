Les équipes de la NFL et les joueurs envoient leurs prières à Damar Hamlin après un arrêt cardiaque choquant

Des prières et des vœux ont afflué pour la sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin, y compris du joueur des Bengals de Cincinnati qui est entré en collision avec lui avant que Hamlin ne fasse un arrêt cardiaque sur le terrain lors du « Monday Night Football ».

La communauté de la NFL a partagé ses espoirs de rétablissement pour Hamlin, 24 ans, qui s’est effondré sur le terrain après avoir taclé le receveur des Bengals Tee Higgins au premier quart du match le 2 janvier.

Hamlin a fait un arrêt cardiaque avant que son rythme cardiaque ne soit rétabli sur le terrain par le personnel médical. Il a été transféré au centre de traumatologie de niveau 1 de l’Université de Cincinnati, où il se trouve dans un état critique, selon un communiqué des Bills.

Higgins, dont le casque est entré en collision avec la poitrine de Hamlin lors du tacle, tweeté soutien à son adversaire après que le reste du match ait été reporté.

« Mes prières et mes pensées vont à @HamlinIsland la famille Hamlin. Je prie pour que tu t’en sortes frère. Amour », a écrit Higgins.

Le compte Twitter des Bills et les comptes de plusieurs autres équipes de la NFL ont également envoyé leurs prières pour Hamlin.

« Les pensées et les prières de tous les Bills Mafia vous soutiennent, Damar », l’équipe tweetéfaisant référence au surnom de sa base de fans.

Les coéquipiers de Hamlin et les joueurs de toute la ligue ont également partagé leur soutien.

« S’il vous plaît, priez pour notre frère », a déclaré le quart-arrière vedette des Bills, Josh Allen. tweeté.

« La prière est réelle et puissante. Priez constamment pour Damar et sa famille », a déclaré Bills Dawson Knox. tweeté.

« Je veux envoyer une prière à Damar et à sa famille », a déclaré le receveur étoile des Bengals Ja’Marr Chase tweeté.

« Le match n’est pas important. La vie de Damar Hamlin est importante. S’il vous plaît, ça va. S’il vous plaît », a déclaré la star des Arizona Cardinals, JJ Watt. tweeté.

« Je prie fort… s’il te plaît, va bien mec », a déclaré le quart-arrière vedette des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes. tweeté.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, faisait partie des nombreuses autres personnes qui ont envoyé leurs meilleurs vœux à Hamlin et à sa famille.

« Prier pour Damar Hamlin. Nos cœurs sont avec sa famille, ses proches et l’ensemble @BuffaloBills communauté, » Hochul tweeté.

« Je demande à tous les New-Yorkais de se joindre à moi pour prier pour Damar Hamlin, sa famille, ses coéquipiers et nos frères et sœurs à Buffalo », a déclaré le maire de New York, Eric Adams. tweeté.