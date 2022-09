Les épisodes restants de She-Hulk ne sont « pas ce à quoi vous vous attendiez », déclare le réalisateur

She-Hulk : avocate a fourni une entrée MCU assez solide, bien que certains fans ne soient pas tout à fait d’accord avec l’angle de comédie complet de la série, et avec la série maintenant plus de la moitié terminée, il semble que nous allons être un peu secoués- selon la réalisatrice Anu Valia. L’émission est actuellement une « série limitée », ce qui signifie qu’elle se terminera probablement dans les quatre prochaines semaines et en tant que réalisatrice des épisodes 5 à 7, Valia a déclaré que la série ne fournirait pas ce que les fans attendent. Elle a récemment déclaré à Phase Zero de ComicBook.com :





« Ouais, je suis juste excité. Je pense que le reste de la saison est si amusant et différent, et idéalement pas ce à quoi vous vous attendez. Et donc j’espère que les gens seront surpris et un peu comme, ‘Oh, ils’ Je m’amuse un peu avec ça. Alors continuez à le regarder. Je pense vraiment que ce sera amusant. J’espère que les gens l’aimeront. Je ne vais pas partager de spoilers, parce que je pense que vous allez adorer regarder [it], et sincèrement, je pense que ce sera amusant de faire ce voyage avec elle, mais je pense que ce qui est beau dans la série, c’est qu’elle est tellement drôle. Et puis en plus de ça, la série s’intéresse beaucoup à l’exploration de ces notions d’identité très compliquées. Et comment possédez-vous une identité qui vous a été imposée là où vous l’aimez parfois, mais qui vous fait parfois vous sentir mal à propos de l’autre côté de vous-même ? C’est une idée très compliquée. Et je pense que la série veut aller plus loin dans cette voie. Et donc c’est très cool. »





Elle-Hulk A mis en place un certain nombre de taquineries pour l’avenir du MCU

Bien qu’il existe de nombreuses façons de Elle-Hulk est différent de toutes les autres émissions et films MCU, il a fourni un certain nombre de taquineries pour des choses qui pourraient se produire à l’avenir, et elles pourraient éventuellement figurer dans les derniers épisodes.

La série s’est ouverte avec Bruce Banner/Smart Hulk de Mark Ruffalo en grande partie dans l’histoire avant qu’il ne soit vu pour la dernière fois partir sur un vaisseau spatial pour « trier » certaines choses. Bien qu’il y ait eu beaucoup de rumeurs sur les projets à venir de Hulk, cette taquinerie est quelque chose qui pourrait être repris d’ici la fin de Elle-Hulkou peut simplement être laissé suspendu comme un fil à reprendre un certain nombre d’années plus tard.

De plus, il y a eu l’inclusion de l’Abomination de Tim Roth, les taquineries des X-Men, le méchant régulier de la série Titania, Wong, qui peut ou non faire une autre apparition, et bien sûr cette apparition à venir de Daredevil, qui devrait taquiner ses prochaines apparitions dans Écho et le sien Daredevil né de nouveau. Dans l’ensemble, cela laisse beaucoup de place pour Elle-Hulk conclusion, et si cela signifie que nous nous dirigeons vers le genre de barnstorming final qui WandaVision mené est quelque chose que nous sommes encore à quelques semaines de découvrir. D’ici là, la vraie question est de savoir où et quand nous reverrons She-Hulk.