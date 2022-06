Les épisodes remasterisés de Beavis et Butt-Head arrivent sur Paramount +, incluront des vidéoclips

Ce sera un mois incroyable pour Beavis et Butthead Ventilateurs. On savait que les garçons revenaient avec un tout nouveau film ainsi qu’une série télévisée redémarrée, et il a été récemment confirmé avec une bande-annonce que le film, Beavis et Butt-Head font l’universfrappe Paramount + le 23 juin. Ce même jour, le service de streaming lancera également 200 épisodes remasterisés de la série originale et, mieux encore, ils incluront les clips vidéo avec le commentaire de Beavis et Butt-Head.

Les épisodes remasterisés ramenant les clips vidéo, ce qui a été confirmé par Consequence, feront le bonheur de nombreux fans de la série classique. En raison de problèmes de licence, les vidéoclips n’étaient pas inclus dans les sorties DVD officielles de « Mike Judge Collection », et ils n’étaient pas non plus présentés avec ces épisodes sur Paramount +. La collection Mike Judge avait également omis de très nombreux épisodes qui pourront désormais être diffusés après avoir été remasterisés.

Lorsque Beavis et Butthead revenu pour un renouveau d’une saison en 2011, le paysage avait changé chez MTV. Le réseau se concentrait moins sur la musique que sur la télé-réalité, et bien que Beavis et Butt-Head regardent toujours la vidéo occasionnelle de la nouvelle saison, ils ont également passé beaucoup de temps à commenter Jersey Shore et d’autres émissions de télé-réalité MTV. Mais ce sont les vidéoclips en particulier que tant de personnes de longue date Beavis et Butthead les fans ont apprécié et ont disparu depuis des années.

Beavis et Butt-Head sont de retour avec un tout nouveau film

Une bande-annonce a récemment été publiée pour Beavis et Butt-Head font l’univers, le deuxième long métrage mettant en vedette les fainéants titulaires. Il est écrit et réalisé par Mike Judge qui revient également à la voix de Beavis, Butt-Head et d’autres personnages. La distribution vocale comprend également Gary Cole, David Herman, Chi McBride, Tig Notaro, Stephen Root, Jimmy O. Yang et Chris Diamantopoulos. Il sert de suite à 1996 Beavis et Butt-Head Do America mais va un peu plus loin en transportant les garçons à travers le temps. Yuo peut lire le synopsis officiel ci-dessous.

Initialement fixé après les événements de Beavis et Butt-Head Do America, nous voyons Beavis et Butt-Head célébrés comme des héros locaux dans leur ville. Un an plus tard, alors que la gloire et la fortune leur montent à la tête, les garçons se retrouvent victimes de chantage pour une escroquerie illégale. Suite à leur arrestation, Beavis et Butt-Head sont condamnés à un camp spatial en 1998. Naturellement, le duo est distrait par un simulateur d’amarrage et leur sens de l’humour pervers, alors qu’ils se retrouvent dans une navette spatiale. Les choses vont de mal en pis alors qu’ils voyagent à travers un trou noir et se téléportent jusqu’au jour actuel. Ne connaissant pas l’époque, ils commencent à chercher l’amour, découvrent comment utiliser les iPhones et sont traqués par l’État Profond.

Beavis et Butt-Head font l’univers commence à diffuser sur Paramount + le 23 juin 2022. Épisodes remasterisés de Beavis et Butthead sera également disponible en streaming à cette date.

