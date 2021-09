Les épisodes les mieux commentés de La Casa de Papel

Dans cet article avec des spoilers, nous passons en revue les moments les plus spéciaux des cinq saisons de La Casa de Papel. Ne manquez pas le grand final de la série créée par Álex Pina et avec Úrsula Corberó.

Le vol d’argent est sur le point d’atteindre votre grand final. Le 3 décembre, Netflix publiera les épisodes de la deuxième partie de la cinquième saison et cela signifiera l’aboutissement de tous les personnages qui composent la fiction créée par Alex Pina et dirigé par Jésus Colmenar. Si vous n’avez pas encore commencé à regarder la série, vous avez le temps de voir tous les épisodes avant sa première. Et si vous êtes un vrai fan et que vous souhaitez revoir les meilleurs moments, nous vous présentons ici une sélection pour chaque saison. Attention aux spoilers !

+ Le meilleur épisode de chaque saison

5. Épisode 12, Saison 1

La première partie de Le vol d’argent ce n’était pas l’une des séries les plus réussies de la télévision espagnole. Cependant, une fois que le géant du streaming a sauvé la production et l’a amenée sur sa plate-forme, ce fut un véritable boom. Au chapitre 12, Arturito (Enrique Arce) Préparez un plan d’évacuation qui aura les otages comme protagonistes. Pour sa part, Le professeur (Álvaro Morte) il révèle enfin qui lui a donné l’idée de frapper la Mint and Stamp Factory.

4. Épisode 6, saison 2

Dès la deuxième saison de la fiction, la tension commence à monter entre les membres du gang de braqueurs. Dans ce chapitre, Moscou (Paco Tous) avoue un secret qu’elle a gardé pendant des années et perd la confiance de son fils Denver (Jaime Lorente). En outre, Tokyo (Úrsula Corberó) elle est forcée d’improviser lorsque son plan de libération commence à devenir incontrôlable.

3. La dérive | Épisode 8, saison 3

Parmi les épisodes préférés des critiques et des utilisateurs de Netflix qui ont apprécié le troisième volet, figure La dérive, le dernier épisode de cette saison. Alors que Tokio essaie de noyer son chagrin, l’inspecteur Alicia Sierra (Najwa Nimri) utilise des tactiques personnelles contre une personne vulnérable Nairobi (Alba Flores) et Suárez (Mario de la Rosa) suit la piste de Raquel Murillo (Itziar Ituno).

2. Planifier Paris | Épisode 8, saison 4

Le casse à la Banque d’Espagne se poursuit : dans le dernier volet de la quatrième saison, Le Professeur, Benjamin (Ramón Agirre) et le reste du gang essaie de libérer Lisbon de la police. En revanche, la rage de Tokyo commence à mettre en jeu le plan du chef du braquage. Et Alicia Sierra, décide d’ouvrir sa propre voie et de prendre en charge l’affaire.

1. Vivez plusieurs vies | Épisode 5, Saison 5

Le dernier des chapitres publiés jusqu’à présent a laissé les téléspectateurs bouche bée. Après que Tokio se soit souvenu de son premier amour René (Miguel Ángel Silvestre) et expliquer comment la perte de son partenaire l’a amenée à avoir sa première rencontre avec le professeur, finalement elle meurt piégée dans la cuisine dans le but de sauver ses compagnons du redoutable Gandia (José Manuel Poga).