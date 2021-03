Les épisodes de la saison 3 de Girlfriend Experience sont bons ou mauvais Consultez les critiques

The Girlfriend Experience Saison 3, Épisode 1: Miroirs et Épisode 2: tout le monde a reçu un prix, a été créé au-delà d’une semaine lors de la vingt-huitième édition annuelle de South by Southwest, marquant le retour de la série de câbles Stars après un 3 -an d’absence.

une fois de plus stimulée via le film 2009 de l’appel égal réalisé via Steven Soderbergh (qui est l’un des producteurs exécutifs de l’émission) et se réinventant une fois de plus avec une toute nouvelle distribution de personnages, cette saison voit Anja Marquardt prendre le relais du showrunner les rênes de l’auberge de son prédécesseur Kerrigan et Amy Seimetz et en déplaçant le numéro un à un endroit de l’étang.

le premier épisode s’ouvre à l’intérieur de la luminosité blanche stérile d’une zone de réalité virtuelle vide, la New Yorker Iris (Julia Goldoni Telles) acceptant la proposition d’un rendez-vous à la course avec une organisation d’escortes de luxe à Londres, identifiée comme au fait que la V. en même temps qu’elle aspire à l’intimité dans ses relations non publiques, elle admire également la temporalité et la distance, et donc un concert d’escorte glamour semble être le costume approprié – d’autant plus qu’elle s’adapte également au prix très élevé modes de vie de marcher dans une start-up technologique dans les États-Unis d’aujourd’hui

LIRE LA SUITE: – Où est devenu ‘Resident Alien’ filmé? Comprenez les lieux emblématiques de cet écran de science-fiction

Cette dernière est une très bonne excuse pour inciter sa mère (Jemima Rooper) à lui permettre d’abandonner ses études à l’école primaire de l’Ivy League pour obtenir un diplôme en neurosciences, malgré le fait qu’elle cherche peut-être un peu d’argent rapide pour aider à s’occuper de la maladie d’Alzheimer de son père.

Aussi rapidement qu’à Londres, Iris développe de nouveaux programmes d’IA dans son processus technologique tout au long de la journée et fréquente des lieux de consommation chics avec des clients la nuit, documentant ses interactions avec eux pour référence personnelle et experte.

Le deuxième épisode commence le matin après la nuit avec son premier acheteur, Paul, un gars calme et soumis. Son évaluation élogieuse la place immédiatement en bonne réputation au V, et son mystérieux recruteur (Talisa Garcia) commence par évoluer pour nourrir davantage ses clients – avec des personnalités publiques à profil excessif similaires à l’entrepreneur Georges (Oliver Masucci).

en même temps que la présentation d’Iris et d’Hiram à leur patron (Daniel Betts) leur permet d’obtenir le droit d’accéder à des faits encore supplémentaires provenant de nombreuses sociétés minières, ils se heurtent à un problème avec leurs contributions. L’épisode se termine en suggérant qu’Iris peut utiliser sa propre documentation sur la sensibilité de ses clientèles pour présenter plus de profondeur de première main à la mission qui a précédé.

L’écriture et le parcours de Marquardt sont cool et faciles, tout comme la teinte bleu-gris du gratte-ciel chatoyant de Londres et les résidences chères des clients d’Iris. La performance globale standard de Telles est certainement celle d’une gestion excessive avec une teinte d’ennui, qui donne à Iris une sensation sensuelle de détermination.

LIRE LA SUITE: – Cable Girls Saison 5: Une saga douce-amère d’amour et d’appartenance

combiné avec le positionnement du monde technologique de l’émission, l’atmosphère rêveuse de la cote de Matthew Pusti et les coupes délibérément discordantes dans le montage de Nick Carew – dialogués surjoués sur des photographies et n’utilisant plus une conversation dans un mode de prise de vue antithétique, suggérant les connexions non verbales d’un voisinage virtuel, ou même d’un élément aussi simple qu’un pépin – Marquardt évoque un environnement techno-érotique-mystère de pinacle.

C’est aussi lisse que captivant, mais il y a en outre ce sentiment de menace omniprésent, comme même si Iris est prête à puiser dans quelque chose de bien plus grand qu’elle n’est capable de contrôler. On lui avait donné ces vibrations de science-fiction attrayantes correspondant à Ex Machine, mais sans le sexisme manifeste de Garland se présentant comme un manuel du féminisme d’un frère de technologie.

Ce qui est encore plus incroyable, c’est sa méthode terre-à-terre, quels que soient ses pointeurs fantastiques. Juxtaposer la compagnie d’escorte d’Iris avec les moments entre ses collègues débutants n’est pas toujours censé préfigurer une future romance sur le lieu de travail, mais au contraire, cette compartimentation lui permet de friser une évaluation clinique difficile du phénomène sociologique avec son jargon technique sans entrave.

LIRE LA SUITE: – Tribes Of Europa Saison 2: La série sera-t-elle renouvelée pour une deuxième saison?

mais cela ne donne en aucun cas l’impression que cela se heurte aux séquences d’escorte, en particulier à cause de la capacité de Telles à adapter sa fraîcheur de manière appropriée à travers les deux régions géographiques.

La saison trois de The Girlfriend Experience s’amuse avec un début accrocheur et, pour un spectateur non initié comme moi, me rend d’autant plus curieux à propos de ses au-delà des saisons en plus du film décisif de Soderbergh. Mais comme pour les travaux les plus précis de Soderbergh-adjacents, il faut s’attendre à ce que

Laissez votre esprit sur cette évaluation des épisodes 1-2 de la saison 3 de l’expérience de petite amie et sur les épisodes de l’expérience de la petite amie en dessous dans le segment des remarques. Les lecteurs à la recherche d’évaluations supplémentaires d’émissions de télévision peuvent accéder à notre page Web d’évaluation des émissions de télévision, à notre page Web Twitter d’évaluation des émissions de télévision, à notre page Web d’évaluation des émissions de télévision sur Facebook et à notre page Web d’évaluation des émissions de télévision sur Pinterest.

LIRE LA SUITE: – Kaguya-Sama Love Is War Saison 3: Lire tous les détails ici ¡!!

Vous voulez une notification mise à jour? Les participants à la main-d’œuvre de Film Book publient des articles par e-mail, Twitter, Facebook, Instagram, Tumbler et Flip board.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂